У Києві "приглушать" зовнішнє освітлення: вимкнуть частину ліхтарів і підсвітку

На вулицях Києва з 16 січня буде обмежено використання зовнішнього освітлення. Зокрема обмежать підсвітку вивісок, не використовуватимуть архітектурно-декоративне освітлення та вмикатимуть менше ліхтарів.

Про зменшення використання зовнішнього освітлення на тлі аварійних відключень світла у Києві повідомляє 16 січня пресцентр Київської міської державної адміністрації у Facebook. Це рішення з огляду на складну ситуацію в енергетичній системі через російські обстріли було ухвалене Радою оборони міста.

В КМДА пояснили, що саме підлягатиме обмеженню:

в столиці не вмикатимуть архітектурно-декоративне освітлення;

інтенсивність вуличного освітлення буде знижено до 20% потужності;

у тих частинах міста, де технічно неможливо "приглушити" світло, вмикатимуть лише половину ліхтарів;

буде обмежено архітектурно-декоративну підсвітку будинків, будівель і споруд, реклами та інформаційних вивісок.

В міській адміністрації закликали киян ощадливо споживати електроенергію, щоб уникнути перевантаження та пришвидшити відновлення мережі.

Відключення світла у Києві: що відомо

14 січня міський голова Віталій Кличко заявив про найскладнішу ситуацію у Києві за час війни. За його словами, столиця функціонує в екстремальних умовах, а кияни лишаються без світла до 10 годин на добу і навіть більше.

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв 15 січня відповів, скільки атак може витримати енергосистема Києва. За його словами, за умови відсутності нових обстрілів столиця може повернутися за 1,5-2 тижні, та при цьому енерго- та теплоінфраструктура здатна витримати ще приблизно 2-3 масовані удари.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко того ж дня казав, що ймовірно ситуація зі світлом у Києві стабілізується, коли закінчиться період морозів.