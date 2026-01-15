Скільки атак може витримати енергосистема Києва та коли повернуться графіки, — експерт

Ситуація в енергетиці Києва потроху починає стабілізуватися. Однак аварійні відключення поки не будуть скасовані, адже пошкодження енергосистеми столиці надто серйозні.

На додачу будь-які, навіть незначні пошкодження призводять до серйозних обмежень для споживачів. Голова "Ради української асоціації відновлюваної енергетики", енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв у коментарі виданню "Телеграф" пояснив, коли Київ може повернутися до графіків відключення світла та що потрібно, щоб відключення були скасовані взагалі.

За його словами, в окремі години в Дніпровському, Голосіївському та Святошинському районах фіксується незначний профіцит електроенергії.

Водночас аварійні роботи триватимуть цього і наступного тижня, тож до звичних графіків, за умови відсутності обстрілів, можна буде повернутися за 1,5-2 тижні.

Відео дня

Через морози споживання світла зростає, через що графіки будуть більш жорсткими.

За його словами, ключовим фактором будуть погодні умови. Якщо температура знизиться, можна буде повернутися за 1,5-2 тижні.

Натомість графіки можуть бути скасовані приблизно в середині весни, коли запрацює сонячна генерація.

Також Ігнатьєв пояснив, що енерго- та теплоінфраструктура Києва може витримати приблизно 2-3 атаки.

Крім того, наступного тижня мають відновити теплопостачання в тих будинках, де воно відсутнє надалі.

Водночас випадки з проривом труб у будинках є не дуже масовим явищем, лише там, які будинки погано утеплені, а також там, де не злили воду із систем. Відповідальність за те, щоб вода була злита, несуть ОСББ або керуюча компанія, пояснив експерт.

Нагадаємо, ввечері 14 січня під час роботи загинув працівник "Київтеплоенерго", який працював на морозі в Оболонському районі. Він розвантажував обладнання генератора для теплозабезпечення окремих будинків.

У ДТЕК повідомляли, що 15 січня у Київській та Дніпропетровській областях діятимуть графіки, а у Києві продовжуються екстрені відключення світла. Поки мешканці столиці здебільшого живуть у такому режимі: приблизно 3 години зі світлом, після чого до 10 годин — без нього.

Натомість вранці 15 січня по всій Україні запровадили аварійні відключення світла.