Графіки відключення світла на 15 січня: ДТЕК не визначив конкретних годин без електрики Києву
15 січня у Київській та Дніпропетровській областях будуть запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії. Водночас у Києві тривають екстренні відключення світла, через що ДТЕК не оприлюднював графіки погодинних відключень.
Поки мешканці Києв здебільшого живуть близько 3 годин зі світлом та до 10 годин без нього, зазначили в ДТЕК.
"Час може змінюватися, адже енергосистема працює в аварійних умовах. Додатково впливають погода та перевантаження мереж. Якщо за вашою адресою електроенергії немає понад 12 годин, імовірно, сталася локальна аварія", — йдеться у повідомленні компанії.
Енергетики радять киянам відстежувати наявність аварій за їх адресою через чат-бот або сайт, а якщо аварії немає — звертатись до ЖЕКу або ОСББ.
"Дуже часто причина — у внутрішніх мережах будинку, і саме вони можуть це перевірити та передати заявку енергетикам", — зазначили в ДТЕК.
Там також наголосили, що отримують щодня тисячі звернень, які здебільшого стосуються не аварій, а дефіциту електроенергії, на яке одразу вплинути неможливо через обмежено кількість ремонтних бригад.
"Чим точніше визначена проблема — тим швидше енергетики можуть дістатися туди, де світло справді можна і треба відновити негайно. Дякуємо за розуміння і допомогу. Ми поруч і працюємо, щоб світло поверталося якнайшвидше", — пояснили в ДТЕК.
Графіки відключень світла для Київської області на 15 січня
В ДТЕК нагадали, що в частині Броварського та Бориспільського районів області тривають екстрені відключення, через що там можуть бути додаткові години без світла.
Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 15 січня
В ДТЕК підкреслили, що для частини мешканців лівого берега Дніпра, зокрема житломасивів Березинка та Лівобережний-3, тривають екстрені відключення світла.
"Оселі підключатимуть почергово: 4 годин зі світлом, 4 — без. Робимо все можливе, щоб всі мешканці Дніпра якнайшвидше повернулись до прогнозованих графіків", — зазначили енергетики.
Нагадаємо, 14 січня Володимир Зеленський повідомив, що в енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації.
У цей же день президент України зазначив, що на час дії надзвичайної ситуації у деяких містах та громадах можуть скасувати комендантську годину.