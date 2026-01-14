Графики отключения света на 15 января: ДТЭК не определил конкретных часов без электричества Киеву

15 января в Киевской и Днепропетровской областях будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. В то же время в Киеве продолжаются экстренные отключения света, из-за чего ДТЭК не обнародовал графики почасовых отключений.

Пока жители Киева в основном живут около 3 часов со светом и до 10 часов без него, отметили в ДТЭК.

"Время может меняться, ведь энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузки сетей. Если по вашему адресу электроэнергии нет более 12 часов, вероятно, произошла локальная авария", — говорится в сообщении компании.

Энергетики советуют киевлянам отслеживать наличие аварий по их адресу через чат-бот или сайт, а если аварии нет — обращаться в ЖЭК или ОСМД.

"Очень часто причина — во внутренних сетях дома, и именно они могут это проверить и передать заявку энергетикам", — отметили в ДТЭК.

Там также отметили, что получают ежедневно тысячи обращений, которые в основном касаются не аварий, а дефицита электроэнергии, на который сразу повлиять невозможно из-за ограниченного количества ремонтных бригад.

"Чем точнее определена проблема — тем быстрее энергетики могут добраться туда, где свет действительно можно и нужно восстановить немедленно. Спасибо за понимание и помощь. Мы рядом и работаем, чтобы свет возвращался как можно быстрее", — пояснили в ДТЭК.

Графики отключений света для Киевской области на 15 января

Графики почасовых отключений света в Киевской области на 15 января для 1-3 очередей Фото: ДТЭК

Графики почасовых отключений света в Киевской области на 15 января для 4-6 очередей Фото: ДТЭК

В ДТЭК напомнили, что в части Броварского и Бориспольского районов области продолжаются экстренные отключения, из-за чего там могут быть дополнительные часы без света.

Графики отключений света в Днепропетровской области на 15 января

Графики почасовых отключений света в Днепропетровской области на 15 января для 1-3 очередей Фото: ДТЭК

Графики почасовых отключений света в Днепропетровской области на 15 января для 4-6 очередей Фото: ДТЭК

В ДТЭК подчеркнули, что для части жителей левого берега Днепра, в частности жилмассивов Березинка и Левобережный-3, продолжаются экстренные отключения света.

"Дома будут подключать поочередно: 4 часа со светом, 4 — без. Делаем все возможное, чтобы все жители Днепра как можно быстрее вернулись к прогнозируемым графикам", — отметили энергетики.

Напомним, 14 января Владимир Зеленский сообщил, что в энергетике Украины введут режим чрезвычайной ситуации.

В этот же день президент Украины отметил, что на время действия чрезвычайной ситуации в некоторых городах и общинах могут отменить комендантский час.