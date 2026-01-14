В энергетике Украины введут режим чрезвычайной ситуации: что планирует делать власть, — Зеленский

В украинской энергетике планируют ввести режим чрезвычайной ситуации из-за последствий российских обстрелов и резкого ухудшения погодных условий. В частности, для Киева создадут отдельный штаб, который будет координировать восстановительные работы и стабильность поставок электроэнергии и тепла.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский после проведения совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины.

Так, во время этой встречи чиновники подробно обсудили, как наиболее эффективно восстанавливать электроснабжение и отопление после ударов российской армии и морозов.

В конце концов, по словам Зеленского, они решили, что в Киеве будет создан специальный штаб, который будет постоянно координировать действия по восстановлению критической инфраструктуры и помощи гражданам. В то же время на общенациональном уровне планируется введение режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

Відео дня

"В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решения практических вопросов определен первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины", — отметил президент.

Также правительство хочет активизировать сотрудничество с международными партнерами для получения необходимого оборудования и технической поддержки. Кроме того, будут упрощены процедуры подключения резервных источников энергии к сетям и увеличен импорт электричества, чтобы обеспечить стабильную работу системы.

Кроме того, Зеленский поручил пересмотреть правила комендантского часа во время чрезвычайно холодной погоды, чтобы граждане могли беспрепятственно пользоваться пунктами поддержки, а бизнес — планировать свою работу с учетом ситуации в энергетике. В Киеве, по его словам, планируется увеличить количество Пунктов Несокрушимости и проверить существующие.

"Ожидаем предложений от Министерства образования и науки и от местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации. Важно, чтобы государственные институты, бизнес и все уровни местной власти работали сейчас слаженно, скоординировано. От результатов каждого зависит общий результат всей страны", — добавил он.

Напомним, что, по словам мэра Киева Виталия Кличко, ситуация с электроснабжением в столице очень сложная. В частности, около 400 многоэтажек остаются без отопления, а киевляне не имеют света до 10 часов в сутки.

Также Фокус писал, что 13 января Правительство сообщало об усилении координации действий для стабилизации энергосистемы и обеспечения бесперебойных поставок продуктов для киевлян.