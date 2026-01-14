"Столица в экстремальных условиях": Кличко заявил о самой сложной ситуации в Киеве за время войны

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в столице сложилась самая сложная ситуация с 4 года полномасштабного вторжения России. По его словам, около 400 многоэтажек остаются без отопления, а киевляне не имеют света до 10 часов в сутки.

О ситуации с отоплением и отключениями света в Киеве Виталий Кличко рассказал по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 14 января. Он отметил, что ситуация подобного масштаба сложилась впервые за время полномасштабной войны.

"Подчеркнул на комиссии ТЭБ и ЧС, что столица сегодня функционирует в экстремальных условиях. И при этом — под угрозой новых атак врага. В первую очередь на инфраструктуру", — заявил городской голова.

Отключение света в Киеве

По словам Кличко, ситуация с электроснабжением в Киеве остается "очень сложной". Почасовые графики отключений в столице не действуют, энергетики работают над стабилизацией энергосистемы.

Відео дня

По данным компании ДТЭК, без электроэнергии в Киеве люди могут оставаться до 10 часов, а иногда и дольше. Свет дают примерно на 3 часа. Энергетики отмечают, что время отключений может меняться, потому что энергосистема из-за повреждений в результате российских ударов и непогоды работает в аварийных условиях.

"Поэтому, к сожалению, аварийные отключения будут продолжаться. Об этом надо говорить честно. Чтобы люди понимали ситуацию", — сказал городской голова.

Ситуация с отоплением в Киеве

Виталий Кличко сообщил, что без отопления в Киеве по состоянию на 14 января остаются около 400 многоэтажных домов из 6 000, где было прекращено теплоснабжение после массированного российского обстрела 9 января. Части из этих многоэтажек планируют подать тепло к вечеру.

"Коммунальщики наши работают и днем, и ночью. Ремонтируют поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы вернуть людям необходимые услуги", — сказал городской голова.

Он добавил, что ситуация с отоплением более стабильна на правом берегу столицы, и остается более сложной на левом.

По его словам, в Киеве развернуто более 1 200 пунктов обогрева. Кличко поручил предприятиям столицы выплатить дополнительное денежное вознаграждение специалистам, которые работают над возвращением света и тепла, и организовать горячее питание для лиц, нуждающихся в посторонней помощи и стоящих на учете в территориальных центрах районов.

Аварийные отключения света в Киеве продолжаются

Премьер-министр Юлия Свириденко во время заседания Верховной Рады 14 января рассказала, что населенные пункты в Киевской области возвращаются к стабилизационным графикам, однако в самом Киеве действуют экстренные отключения света. По ее словам, улучшение графиков возможно с вечера 15 января, если не будет новых массированных обстрелов.

В ДТЭК рассказали о ситуации в системе и отметили, что если отключение длится более 12 часов, это может свидетельствовать о локальной аварии. В таком случае нужно проверить информацию через чат-бот или на сайте ДТЭК, а если данных нет, обратиться в ЖЭК или ОСМД.