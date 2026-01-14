До 10 часов без света в Киеве — это норма: в ДТЭК рассказали о ситуации в системе

В Киеве и ряде регионе введены экстренные отключения света, то есть графики не действуют. В ДТЭК рассказали, что делать, если электроэнергию не давали уже более 12 часов.

В столице продолжаются экстренные отключения света. Ориентировочно ситуация сейчас такая: примерно 3 часа с электроэнергией и до 10 — без нее. Об этом 14 января сообщили в ДТЭК.

"Время может меняться, ведь энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузка сетей", — отметила пресс-служба.

Энергетики отметили, что если по какому-то адресу света не дают уже более 12 часов, это, вероятно, свидетельствует о локальной аварии. Киевлянам советуют в таком случае проверять информацию через чат-бот в Telegram или на сайте. Если данных об аварии нет, следует обратиться в ЖЭК или ОСМД.

"Они проверят внутренние сети и при необходимости подадут заявку", — пояснили в ДТЭК.

В НЭК "Укрэнерго" проинформировали, что аварийные отключения света кроме Киева применяются в Киевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

"Ранее опубликованные облэнерго графики почасовых отключений там не действуют. Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — подчеркнула пресс-служба.

В остальных регионах введены отключения по графикам.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что город должен быть готов к отсутствию света до 24 часов. Он отметил, что люди должны знать, где можно переночевать, если в квартире темно и +4 градуса.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отреагировала на информацию, что в Киеве временно закрывают супермаркеты из-за ситуации со светом. Она заверила, что правительство усиливает координацию действий для стабилизации энергосистемы и обеспечения бесперебойных поставок продуктов для киевлян.