Ивано-Франковск должен быть готов к 24-часовым отключениям света, — мэр Марцинкив

Городской голова отметил, что во Франковске должны функционировать пункты обогрева с генераторами и запасами топлива на тот случай, если город окажется без света.

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что город должен быть готовым к отключениям электроэнергии, которые могут продлиться до 24 часов. Во время оперативного совещания он пояснил, что при таких условиях температура в квартирах может опускаться до критических показателей, поэтому власть должна понимать, какими будут действия населения, цитирует его слова "Місто".

"Мы идем к тому, что света не будет 24 часа. Мы должны быть готовы", — заявил Марцинкив во время оперативного совещания 14 января.

По словам городского головы, в случае отсутствия электроэнергии температура в квартирах может опускаться до критических показателей, поэтому город должен иметь четкий план действий для населения.

"У нас должно быть понимание, что делать людям, когда в квартире будет 4 градуса и темно. Люди должны знать, где они могут переночевать", — заявил Марцинкив.

Поэтому, объяснил городской голова Ивано-Франковска, должны функционировать пункты обогрева, но не формально, а реально: с генераторами, запасами топлива, горячего чая, печенья и других необходимых вещей.

Одним из возможных вариантов развертывания пунктов обогрева рассматривают учебные заведения, в частности школы, которые могут быть оперативно приспособлены для приема людей в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним, 12 января Фокус сообщал, что весь Киев переходит на режим экстренных отключений света.

В ночь на 9 января Россия осуществила одну из самых масштабных за последнее время атак на энергетическую систему Украины. Как отмечают в Минэнерго, враг ударил по объектам генерации, подстанциям и линиям электропередач, и в результате этого без света остались сотни тысяч потребителей. Только на Киевщине было обесточено более 500 тысяч абонентов.