Івано-Франківськ має бути готовим до 24-годинних відключень світла, — мер Марцінків

Міський голова наголосив, що у Франківську мають функціонувати пункти обігріву із генераторами та запасами палива на той випадок, якщо місто опиниться без світла.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків наголосив, що місто повинно бути готовим до відключень електроенергії, які можуть триватимуть до 24 годин. Під час оперативної наради він пояснив, що за таких умов температура у квартирах може опускатися до критичних показників, тож влада повинна розуміти, якими будуть дії населення, цитує його слова "Місто".

"Ми йдемо до того, що світла не буде 24 години. Ми маємо бути готові", - заявив Марцінків під час оперативної наради 14 січня.

За словами міського голови, у разі відсутності електроенергії температура в квартирах може опускатися до критичних показників, тому місто повинно мати чіткий план дій для населення.

"У нас має бути розуміння, що робити людям, коли у квартирі буде 4 градуси й темно. Люди повинні знати, де вони можуть переночувати", - заявив Марцінків.

Тому, пояснив міський голова Івано-Франківська, повинні функціонувати пункти обігріву, але не формально, а реально: з генераторами, запасами палива, гарячого чаю, печива та інших необхідних речей.

Одним із можливих варіантів розгортання пунктів обігріву розглядають заклади освіти, зокрема школи, які можуть бути оперативно пристосовані для прийому людей у разі надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, 12 січня Фокус повідомляв, що весь Київ переходить на режим екстрених відключень світла.

У ніч на 9 січня Росія здійснила одну з наймасштабніших за останній час атак на енергетичну систему України. Як зазначають у Міненерго, ворог вдарив по об'єктах генерації, підстанціях і лініях електропередач, і внаслідок цього без світла залишилися сотні тисяч споживачів. Тільки на Київщині було знеструмлено понад 500 тисяч абонентів.