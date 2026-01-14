До 10 годин без світла у Києві — це норма: у ДТЕК розповіли про ситуацію в системі

У Києві та низці регіоні запроваджені екстрені відключення світла, тобто графіки не діють. У ДТЕК розповіли, що робити, якщо електроенергію не давали вже понад 12 годин.

У столиці продовжуються екстрені відключення світла. Орієнтовно ситуація наразі така: приблизно 3 години з електроенергією і до 10 — без неї. Про це 14 січня повідомили у ДТЕК.

"Час може змінюватися, адже енергосистема працює в аварійних умовах. Додатково впливають погода та перевантаження мереж", — зазначила пресслужба.

Енергетики зауважили, що якщо за якоюсь адресою світла не дають вже понад 12 годин, це, ймовірно, свідчить про локальну аварію. Киянам радять у такому випадку перевіряти інформацію через чат-бот у Telegram або на сайті. Якщо даних про аварію немає, слід звернутися до ЖЕКу або ОСББ.

"Вони перевірять внутрішні мережі й за потреби подадуть заявку", — пояснили у ДТЕК.

У НЕК "Укренерго" проінформували, що аварійні відключення світла окрім Києва застосовуються у Київській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській областях.

"Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", — наголосила пресслужба.

У решті регіонів запроваджені відключення за графіками.

Нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що місто має бути готове до відсутності світла до 24 годин. Він наголосив, що люди мають знати, де можна переночувати, якщо у квартирі темно й +4 градуси.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко відреагувала на інформацію, що у Києві тимчасово закривають супермаркети через ситуацію зі світлом. Вона запевнила, що уряд посилює координацію дій для стабілізації енергосистеми та забезпечення безперебійного постачання продуктів для киян.