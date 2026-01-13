Попри відключення світла, супермаркети Києва працюють: уряд координує їхню роботу, — Свириденко

Після чергової російської атаки в ніч на 9 січня по енергетичній інфраструктурі Києва у місті зберігається складна ситуація з електропостачанням, що позначається й на роботі супермаркетів. У зв’язку з цим Уряд посилює координацію дій для стабілізації енергосистеми та забезпечення безперебійного постачання продуктів для киян.

Як повідомляє премʼєр-міністр України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Telegram, ситуація із забезпеченням населення продуктами перебуває під контролем, а міністру економіки доручено особисто координувати роботу з рітейлерами та оперативно реагувати на їхні запити

Крім того, за її словами, Кабінет Міністрів також ухвалив низку інших рішень. Зокрема, завдяки перегляду переліку обʼєктів критичної інфраструктури до енергосистеми вдалося додатково підключити 1 гігават електричної потужності. Це, як зазначає очільниця уряду, вже допомагає утримувати баланс у системі в умовах сильних морозів і пошкоджень, спричинених атаками.

У найбільш проблемних районах Києва, де фіксуються складнощі з електропостачанням, за дорученням Уряду Державна служба з надзвичайних ситуацій забезпечує житлові будинки генераторами великої потужності. Такі установки дозволяють не лише підтримувати роботу житлових кварталів, а й зменшувати навантаження на загальну енергосистему.

Паралельно по всій країні розгортаються додаткові "Пункти незламності" з урахуванням ситуації на місцях. Головам обласних військових адміністрацій та профільному міністерству доручено тримати найскладніші випадки на особистому контролі, оперативно виїжджати на місця та підтримувати постійний зв’язок із громадянами.

Також, за словами Юлії Свириденко, особлива увага приділяється формуванню резервів пального.

"Працюємо над якнайшвидшим відновленням генерації та паралельно нарощуємо імпорт електроенергії. Роботи на всіх енергообʼєктах тривають. Дякую всім службам, енергетикам у ремонтних бригадах. Ворожі атаки, низькі температури та обледеніння мереж створюють додаткове навантаження на систему. Просимо поставитися із розумінням і подбати про ощадливе використання електроенергії", — додала посадовиця у своїй публікації.

Нагадаємо, що 12 січня у соціальних мережах кияни поскаржилися, що у місті закриваються великі мережеві супермаркети. Крім того, співробітник одного з магазинів заявив, що є чіткі регламенти роботи генератора, зокрема він має працювати не більше 6 годин поспіл, і через це більшість мереж не можуть працювати повну зміну.

Однак згодом, супермаркети "АТБ" та "Novus" спростували цю інформацію та зазначили, що всі магазини у Києві та Київській області працюють в штатному режимі.