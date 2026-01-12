Під час відключень світла у Києві масово закриваються супермаркети: чому не працюють генератори

Кияни скаржаться в соцмережах на закриття великих мережевих супермаркетів. Співробітник однієї з мереж пояснив, що час роботи генератора чітко регламентовано.

Про те, що супермаркети масово зачиняються через відключення світла у Києві, повідомив увечері 12 січня з посиланням на скарги підписників Telegram-канал "Труха Київ". Про вимушені закриття великих супермаркетів у столиці писав також сайт "Телеграф".

"Усе через відсутність електрики: генератори не витримують", — написали адміни пабліка.

Коментатори під дописом стверджують, що бачили закриті в робочі часи магазини "Сільпо", "АТБ", "Аврора" та Novus.

Кияни в коментарях скаржаться на закриття в робочі часи великих супермаркетів Фото: скриншот

Один зі співробітників "АТБ", ім'я якого не називається, сказав у коментарі "Телеграфу", що восени 2025 року всі супермаркети мережі отримали розпорядження з чітким регламентуванням роботи генератора: він має працювати не більше 6 годин поспіль, починати роботу не раніше 6:00 та завершувати не пізніше 22:00. Якщо черга відключень не має світла по 7-10 годин поспіль, магазин припиняє роботу.

Відео дня

"Ми попереджаємо людей вже коли вони за пів години до цього відключення заходять в магазин. Іноді "підганяємо", допомагаємо з візками. Але затримок по відключенню генератора не має бути", — розповів інсайдер.

За словами співробітника, коли обмеження часу роботи ігнорували, чимало генераторів не витримували навантаження та згорали.

Відключення світла у Києві: що відомо

На сайті "ДТЕК Київській електромережі" 12 січня було опубліковане оголошення про запровадження екстрених відключень електроенергії.

"Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", — зазначили в компанії.

У Києві 12 січня запровадили екстрені відключення світла Фото: скриншот

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко станом на 18:07 повідомляв, що на правому березі столиці, за виключенням Печерського та Голосіївського районів, повернулися графіки стабілізаційних відключень.

Екстрені графіки відключень світла продовжують діяти в Печерському, Голосіївському районах і на лівому березі.

"Енергетики роблять все можливе, щоб покращити ситуацію", — зазначив Сергій Коваленко.

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів про ситуацію зі світлом у Києві Фото: скриншот

Станом на 18:30 у ДТЕК повідомили, що всі оселі Києва, які залишилися без світла після масованої атаки РФ, підключені до енергосистеми України. Проте у Шевченківському, Подільському, Оболонському, Солом’янському та Святошинському районах діють стабілізаційні графіки, а в решті — екстрені відключення по 3-5 годин зі світлом і 7-12 — без нього.

В НЕК "Укренерго" 12 січня повідомили, що всі райони Києва переходять на екстрені відключення світла та стабілізаційні графіки припиняють діяти. Серед причин називалися наслідки російських масованих обстрілів і сильні морози.

Нагадаємо, 11 січня кияни в соцмережах скаржилися, що у них почали вибухати труби через несвоєчасний спуск комунальниками води з систем опалення. Жителі Києва публікували фото труб, які, як стверджується, тріснули через морози.