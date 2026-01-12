Во время отключений света в Киеве массово закрываются супермаркеты: почему не работают генераторы

Киевляне жалуются в соцсетях на закрытие крупных сетевых супермаркетов. Сотрудник одной из сетей объяснил, что время работы генератора четко регламентировано.

О том, что супермаркеты массово закрываются из-за отключения света в Киеве, сообщил вечером 12 января со ссылкой на жалобы подписчиков Telegram-канал "Труха Киев". О вынужденных закрытиях крупных супермаркетов в столице писал также сайт "Телеграф".

"Все из-за отсутствия электричества: генераторы не выдерживают", — написали админы паблика.

Комментаторы под заметкой утверждают, что видели закрытые в рабочее время магазины "Сильпо", "АТБ", "Аврора" и Novus.

Киевляне в комментариях жалуются на закрытие в рабочие часы крупных супермаркетов Фото: скриншот

Один из сотрудников "АТБ", имя которого не называется, сказал в комментарии "Телеграфу", что осенью 2025 года все супермаркеты сети получили распоряжение с четким регламентированием работы генератора: он должен работать не более 6 часов подряд, начинать работу не раньше 6:00 и завершать не позднее 22:00. Если очередь отключений не имеет света по 7-10 часов подряд, магазин прекращает работу.

"Мы предупреждаем людей уже когда они за полчаса до этого отключения заходят в магазин. Иногда "подгоняем", помогаем с тележками. Но задержек по отключению генератора не должно быть", — рассказал инсайдер.

По словам сотрудника, когда ограничения времени работы игнорировали, многие генераторы не выдерживали нагрузки и сгорали.

Отключение света в Киеве: что известно

На сайте "ДТЭК Киевской электросети" 12 января было опубликовано объявление о введении экстренных отключений электроэнергии.

"Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", — отметили в компании.

В Киеве 12 января ввели экстренные отключения света Фото: скриншот

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко по состоянию на 18:07 сообщал, что на правом берегу столицы, за исключением Печерского и Голосеевского районов, вернулись графики стабилизационных отключений.

Экстренные графики отключений света продолжают действовать в Печерском, Голосеевском районах и на левом берегу.

"Энергетики делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию", — отметил Сергей Коваленко.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал о ситуации со светом в Киеве Фото: скриншот

По состоянию на 18:30 в ДТЭК сообщили, что все дома Киева, которые остались без света после массированной атаки РФ, подключены к энергосистеме Украины. Однако в Шевченковском, Подольском, Оболонском, Соломенском и Святошинском районах действуют стабилизационные графики, а в остальных — экстренные отключения по 3-5 часов со светом и 7-12 — без него.

В НЭК "Укрэнерго" 12 января сообщили, что все районы Киева переходят на экстренные отключения света и стабилизационные графики прекращают действовать. Среди причин назывались последствия российских массированных обстрелов и сильные морозы.

Напомним, 11 января киевляне в соцсетях жаловались, что у них начали взрываться трубы из-за несвоевременного спуска коммунальщиками воды из систем отопления. Жители Киева публиковали фото труб, которые, как утверждается, треснули из-за морозов.