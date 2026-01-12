Інформація про закриття супермаркетів без світла: "АТБ" та Novus прокоментували чутки

Кияни в соцмережах масово повідомляли про закриття великих мережевих супермаркетів. Також була інформація про те, що магазини не працюють в Київській області.

Зокрема, повідомлялося про закриті в робочі часи магазини "Сільпо", "АТБ", "Аврора" та Novus. Супермаркети "АТБ" та Novus прокоментували інформацію.

Зокрема, в заяві АТБ йдеться про те, що інформація "є фейковою, має ознаки маніпуляції громадською думкою та може розглядатися як свідома інформаційна кампанія, спрямована на дестабілізацію суспільних настроїв у вже складних для країни умовах".

Там зазначили, що всі магазини "АТБ" у Києві та Київській області працюють в штатному режимі. Усі магазини забезпечені генераторами, завдяки чому можна забезпечити безперебійну роботу.

"У поодиноких випадках виникнення технічних або логістичних труднощів компанія оперативно реагує та вживає необхідних заходів для їх усунення, аби гарантувати стабільну роботу магазинів і доступність товарів для споживачів", — зазначили в повідомленні.

Перед цим один зі співробітників "АТБ" на правах анонімності розповів, що восени 2025-го всі супермаркети отримали розпорядження щодо використання генератора: він має працювати не більше 6 годин поспіль, починати роботу не раніше 6:00 та завершувати не пізніше 22:00. Якщо черга відключень не має світла по 7-10 годин поспіль, магазин припиняє роботу.

Натомість у компанії Novus визнали, що через відключення не всі магазини можуть працювати у звичному режимі. Однак там зазначили, що роблять усе, аби забезпечити безперебійну роботу.

"Сільпо" та "Аврора" не коментували інформацію, яка ширилася в мережі. Однак ще 9 січня на сторінці "Сільпо" з'явилася інформація про те, що у столичних супермаркетах можна "зігрітися, підзарядитися, попрацювати, підігріти їжу, просто побути, скільки треба". Також у магазинах, де є місця, де посидіти, обіцяли пригощати гарячим чаєм.

