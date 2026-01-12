7-12 годин без світла: ДТЕК повернув електроенергію до всіх будинків Києва

У Києві вдалося підключити до енергосистеми всі будинки, які були відключені після масованої ракетної атаки 9 січня. Однак в низці районів надалі діють екстрені відключення.

Ситуація з енергетикою надалі залишається складною. Про це повідомляє ДТЕК.

У Шевченківському, Подільському, Оболонському, та частково Солом’янському та Святошинському районах діють стабілізаційні графіки.

Натомість на лівому березі столиці, а також в Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення. Там оселі мають 3-5 годин зі світлом і 7-12 — без. Однак стабільні графіки в цих районах не діють.

Також о 19:19 у ДТЕК повідомили, що екстрені відключення застосували у частини Соломʼянського і Святошинського районів.

У ДТЕК закликали тих, хто має електроенергію, споживати її ощадливо.

Перед цим у компанії повідомили, що в Києві відновили електропостачання для 648 тисяч родин у Києві, а загалом по всій Україні повернули світло для 2 мільйонів українців. Це рекордний показник за тиждень для ДТЕК.

Ситуація зі світлом у Києві

Нагадаємо, що у Києві після одного з наймасштабніших обстрілів міста тривають аварійно-ремонтні роботи з відновлення енергозабезпечення жителів столиці. У КМДА повідомили, що на лівому березі вдалося вийти на графік 3 години зі світлом — 7 без. Проблеми є також у правобережній частині Печерського та Голосіївського району, де діють екстрені вимкнення світла.

В НЕК "Укренерго" 12 січня повідомили, що всі райони Києва переходять на екстрені відключення світла та стабілізаційні графіки припиняють діяти. Серед причин називалися наслідки російських масованих обстрілів і сильні морози.

У ДТЕК пояснили, що через морози, перевантаження мережі та наслідки атак "виникає багато точкових аварій". Наразі компанія використовує всі свої можливості, залучивши на цілодобову роботу 57 ремонтних бригад.