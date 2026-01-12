У КМДА назвали райони столиці, де найскладніша ситуація зі світлом

У Києві після одного з наймасштабніших обстрілів міста тривають аварійно-ремонтні роботи з відновлення енергозабезпечення жителів столиці.

Тільки зараз вдалося стабілізувати ситуацію з енергопостачанням міста, розповів в ефірі "Київ 24" заступник глави КМДА Петро Пантелеєв.

"На жаль, страждає більше лівобережна частина. Ми зараз вийшли на можливості подавати електроенергію по лівому берегу, по Дніпровському і Дарницькому району, десь 3 на 7 (3 години зі світлом, 7 — без світла". Рухаємося далі з точки зору поліпшення цих показників", — зазначив він.

За його словами, проблеми є також у правобережній частині Печерського та Голосіївського району, де діють екстрені вимкнення світла.

Чиновник зазначив, що роботи тривають в аварійному режимі.

"Причини очевидні — ми ліквідовуємо наслідки наймасовішої ворожої атаки. Сподіваємося, що протягом тижня поступово ми ситуацію покращимо. Обіцяти, що ми увійдемо в графіки погодинних відключень через якийсь час, поки що я не можу. Тому що залежимо від багатьох чинників", — пояснив Пантелеєв.

Він запевнив, що всі зусилля влади та енергетиків спрямовані на те, щоб у таких максимально складних умовах зробити так, щоб люди мали проміжок часу для споживання електроенергії.

"Враховуючи те, що зараз ще й холодна погода, і багато будинків залежать від енергопостачання, своїми внутрішніми мережами, це — пріоритет номер один.

Мер Києва Віталій Кличко ввечері 12 січня повідомив, що станом майже на 17:00 без тепла залишалися майже 800 будинків у Печерському, частині Голосіївського та Солом'янського районів. В інші подачу тепла вже відновили.

Він нагадав, що після останньої атаки російських окупантів без теплопостачання були шість тисяч багатоповерхівок у столиці.

"Ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Вдень і вночі працюють і енергетики. Оскільки ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається в Києві дуже складною", — пише Кличко, наголошуючи, що комунальники та енергетики роблять усе можливе й неможливе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами.

Тим часом у мережі публікують фото розірваних труб у столиці. У деяких мешканців Києва немає світла та опалення вже кілька діб, а працівники комунальних служб не спустили воду з систем опалення.

