Відключення світла можуть спровокувати зростання цін на продукти, — прогноз

Через багатогодинні відключення представники бізнесу змушені постійно використовувати генератори, щоб забезпечити електрикою салони, магазини, виробництва. А це — додаткові витрати. І хоча зараз це не критично впливає на вартість послуг і продуктів, ситуація може змінитися.

З початку регулярних відключень світла собівартість продуктів в Україні зросла на 10%, пише "Телеграф". До неї додалися витрати на паливо для генераторів та їх обслуговування, оскільки в деяких містах вони (генератори) працюють по 10-16 годин.

При тому дуже істотного зростання цін українці поки що не спостерігають. Причини дві: низька купівельна спроможність населення і конкуренція з європейським імпортом.

"Тому торговельні мережі або збільшили націнку, або закладають у ціну зменшення середнього чека через низьку купівельну спроможність українців", — зазначають аналітики.

Один із бізнесменів, власник фотолабораторії, розповів журналістам, що постійно користується генератором і на місяць витрачає на нього близько 6 тисяч гривень. Коли в нього поцікавилися, чи буде він підвищувати вартість послуг, той відповів:

"Поки що не піднімаю, але використовую постійно. Рахувати боюся".

Генератори стали невід'ємною частиною життя українців Фото: Скриншот

Небажання піднімати ціну чоловік також пояснює тим, що "люди і так економлять під час купівлі, а 10% особливо нічого не змінять".

Незважаючи на те, що зараз немає різкого зростання цін або стрибків, це не означає, що в майбутньому цього не станеться. Багато експертів прогнозують подорожчання овочів і фруктів уже навесні.

Раніше повідомлялося, що 2025 рік приніс помітні цінові коливання на полицях українських супермаркетів — окремі продукти подорожчали на десятки гривень, тоді як інші, навпаки, суттєво втратили в ціні. Найвідчутніше зростання вартості зафіксували в сегментах м'яса, риби та молочної продукції.

