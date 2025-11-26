Не робіть цих помилок: які пристрої не можна підключати до домашнього генератора

Поставити вдома генератор — відповідне рішення в ситуації, коли з електрикою постійно перебої, і графіки відключень стають частиною повсякденного життя. Але і генератори не всемогутні — є пристрої, які з ними просто не сумісні.

Насамперед, треба пам'ятати: генератор — це не панацея, а засіб на крайній випадок, підкреслює slashgear.com. Звісно, буде спокуса під'єднати до генератора і холодильник, і пральну машину, і навіть телевізор, щоб забезпечити собі звичний комфорт. Але будьте реалістом — так робити не можна, і є п'ять пристроїв, з якими взагалі краще не експериментувати.

Електроніка з друкованою платою

Портативні генератори не завжди сумісні з електронікою. Будь-який пристрій з друкованою платою (наприклад, смартфон, планшет, той самий телевізор) вимагає для нормальної роботи стабільної електрики, а генератори не завжди можуть її забезпечити. Напруга може різко підніматися і так само різко падати під час зміни швидкості двигуна, і ці перепади енергії впливають на чутливу електроніку — вони можуть "спалити" електронні компоненти і скоротити термін служби вашого ґаджета (а в найгіршому випадку — взагалі вивести його з ладу).

Якщо вам все-таки терміново потрібно зарядити телефон або ноутбук, то не підключайте їх безпосередньо до генератора. Використовуйте інверторний генератор, мережевий фільтр або джерело безперебійного живлення, яке "вирівнює" перепади напруги.

Велика побутова техніка

Електроприлади з високою потужністю — духовки, пральні машини, сушарки та холодильники, — можуть перевантажити генератор (адже вони споживають набагато більше енергії, ніж той може забезпечити). Причому стрибок напруги відбувається одразу після підключення тієї самої "пралки". У підсумку можна серйозно пошкодити і техніку, і сам генератор. Є, звісно, такі генератори, які можуть живити один великий електроприлад, але саме один, і тут треба уважно дивитися технічні характеристики

Обігрівачі

Усе, що містить нагрівальний елемент, краще не підключати до генератора, — хіба що в якійсь критичній ситуації, коли це єдиний спосіб зігрітися. Грілки та обігрівачі швидко можуть перевантажити генератор і вивести його з ладу. До того ж, і самі вони можуть перегрітися внаслідок стрибка напруги і стати причиною пожежі.

Свердловинні насоси

Тут така сама ситуація, як і з великою побутовою технікою: насос одразу після ввімкнення починає споживати велику кількість енергії, адже йому потрібен потужний імпульс для подачі води. До того ж, після запуску він потребує стабільного живлення для підтримки постійного тиску. Генератор цього забезпечити не може, — якщо тільки мова не про якісь спеціальні моделі з підвищеною потужністю.

Подовжувачі та мережеві фільтри

Мережевий фільтр або подовжувач, особливо дешевий, може здатися чудовим рішенням, коли вам потрібні додаткові пристрої. Але навіть не думайте підключати їх до генератора, — вони не розраховані на таке навантаження. А якщо йдеться про дешеві пристрої, то вони зазвичай і зроблені недостатньо якісно: кабелі у них тонкі, ізоляція — ненадійна, і в підсумку можна отримати пожежу вдома.

Щоправда, все-таки є і безпечні способи використання подовжувачів і мережевих фільтрів з генератором. Наприклад, якщо генератор встановлено на вулиці, використовуйте тільки подовжувачі, призначені для використання на відкритому повітрі. А ще вибирайте тільки якісні мережеві фільтри, що відповідають споживаній потужності.

