Не совершайте этих ошибок: какие устройства нельзя подключать к домашнему генератору

Поставить дома генератор – подходящее решение в ситуации, когда с электричеством постоянно перебои, и графики отключений становятся частью повседневной жизни. Но и генераторы не всемогущи – есть устройства, которые с ними просто не совместимы.

Прежде всего, надо помнить: генератор – это не панацея, а средство на крайний случай, подчеркивает slashgear.com. Конечно, будет соблазн подключить к генератору и холодильник, и стиральную машину, и даже телевизор, чтобы обеспечить себе привычный комфорт. Но будьте реалистом – так делать нельзя, и есть пять устройств, с которыми вообще лучше не экспериментировать.

Электроника с печатной платой

Портативные генераторы не всегда совместимы с электроникой. Любое устройство с печатной платой (например, смартфон, планшет, тот самый телевизор) требует для нормальной работы стабильного электричества, а генераторы не всегда могут его обеспечить. Напряжение может резко подниматься и так же резко падать при изменении скорости двигателя, и эти перепады энергии влияют на чувствительную электронику – они могут "сжечь" электронные компоненты и сократить срок службы вашего гаджета (а в худшем случае – вообще вывести его из строя).

Если вам все-таки срочно нужно зарядить телефон или ноутбук, то не подключайте их напрямую к генератору. Используйте инверторный генератор, сетевой фильтр или источник бесперебойного питания, который "выравнивает" перепады напряжения. .

Крупная бытовая техника

Электроприборы с высокой мощностью – духовки, стиральные машины, сушилки и холодильники, – могут перегрузить генератор (ведь они потребляют гораздо больше энергии, чем тот может обеспечить). Причем скачок напряжения происходит сразу после подключения той же "стиралки". В итоге можно серьезно повредить и технику, и сам генератор. Есть, конечно, такие генераторы, которые могут запитать один крупный электроприбор, но именно один, и тут надо внимательно смотреть технические характеристики

Обогреватели

Все, что содержит нагревательный элемент, лучше не подключать к генератору, – разве что в какой-то критической ситуации, когда это единственный способ согреться. Грелки и обогреватели быстро могут перегрузить генератор и вывести его из строя. К тому же, и сами они могут перегреться в результате скачка напряжения и стать причиной пожара.

Скважинные насосы

Тут такая же ситуация, как и с крупной бытовой техникой: насос сразу после включения начинает потреблять большое количество энергии, ведь ему нужен мощный импульс для подачи воды. К тому же, после запуска он нуждается в стабильном питании для поддержания постоянного давления. Генератор этого обеспечить не может, – если только речь не о каких-то специальных моделях с повышенной мощностью.

Удлинители и сетевые фильтры

Сетевой фильтр или удлинитель, особенно дешевый, может показаться отличным решением, когда вам нужны дополнительные устройства. Но даже не думайте подключать их к генератору, – они не рассчитаны на такую нагрузку. А если речь о дешевых устройствах, то они обычно и сделаны недостаточно качественно: кабели у них тонкие, изоляция – ненадежная, и в итоге можно получить пожар дома.

Правда, все-таки есть и безопасные способы использования удлинителей и сетевых фильтров с генератором. Например, если генератор установлен на улице, используйте только удлинители, предназначенные для использования на открытом воздухе. А еще выбирайте только качественные сетевые фильтры, соответствующие потребляемой мощности.

Ранее стало известно, что инженеры изобрели новый вид генератора. Речь об устройстве, которое может генерировать механическую энергию ночью, сочетая естественное тепло окружающей среды с холодом космоса.