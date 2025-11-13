Неожиданный источник электроэнергии: инженеры изобрели новый вид генератора (видео)

Инженеры из Калифорнийского университета в Дэвисе разработали устройство, которое может генерировать механическую энергию ночью, сочетая естественное тепло окружающей среды с холодом космоса.

Изобретение представляет собой механизм, который называется двигателем Стирлинга. Его можно использовать для вентиляции теплиц или других зданий, пишет Tech Xplore.

Демонстрация нового генератора

Как объясняет профессор Джереми Мандей, если двигатели внутреннего сгорания, генерируют энергию за счет большого градиента тепла, то двигатель Стирлинга может работать на основе небольшой разницы температур, например, между горячей чашкой кофе и окружающей средой.

"Эти двигатели очень эффективны, когда существуют лишь небольшие перепады температур, тогда как другие типы двигателей работают лучше при больших перепадах температур и могут производить больше мощности", — отметил ученый.

Відео дня

Один из способов создать нужную разницу температур заключается в нагреве одной стороны путем сжигания топлива. Однако ученые задумались, нельзя ли вместо этого соединить холодную сторону с чем-то еще более холодным, например, с космосом.

Идея заключалась в том, чтобы разместить простой двигатель Стирлинга на панели, которая действует как антенна, излучающая тепло, и оставить на земле под открытым небом ночью. Тогда земля будет действовать как теплая сторона двигателя, а антенна будет направлять холод космоса.

Важно

Солнечные панели устарели: энергетическая сфера дает энергию солнца и луны бесплатно (фото)

"На самом деле ему не обязательно физически касаться пространства, он может просто радиационно взаимодействовать с пространством", — пояснил профессор Мандей.

Инженеры испытывали устройство в течение года, придя к выводу, что оно действительно может генерировать не менее 400 милливатт механической энергии на квадратный метр. В ходе экспериментов систему подключали к небольшому электродвигателю для генерации тока, а также использовали для непосредственного питания вентилятора.

Напомним, ученые из Королевского института технологий Мельбурна в Австралии разработали новое устройство, генерирующее электричество благодаря жидкости.

Фокус также сообщал, что исследователи из Национального университета Тайваня разработали конструкцию, которая захватывает вибрации и превращает их в электроэнергию.