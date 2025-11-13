Несподіване джерело електроенергії: інженери винайшли новий вид генератора (відео)

Інженери з Каліфорнійського університету в Девісі розробили пристрій, який може генерувати механічну енергію вночі, поєднуючи природне тепло навколишнього середовища з холодом космосу.

Винахід являє собою механізм, який називається двигуном Стірлінга. Його можна використовувати для вентиляції теплиць чи інших будівель, пише Tech Xplore.

Демонстрація нового генератора

Як пояснює професор Джеремі Мандей, якщо двигуни внутрішнього згоряння, генерують енергію за рахунок великого градієнта тепла, то двигун Стірлінга може працювати на основі невеликої різниці температур, наприклад, між гарячою чашкою кави та навколишнім середовищем.

"Ці двигуни дуже ефективні, коли існують лише невеликі перепади температур, тоді як інші типи двигунів працюють краще за більших перепадів температур і можуть виробляти більше потужності", – зазначив вчений.

Відео дня

Один зі способів створити потрібну різницю температур полягає в нагріванні однієї сторони шляхом спалювання палива. Однак вчені задумалися, чи не можна замість цього поєднати холодну сторону з чимось ще холоднішим, наприклад, з космосом.

Ідея полягала в тому, щоб розмістити простий двигун Стірлінга на панелі, яка діє як антена, що випромінює тепло, та залишити на землі просто неба вночі. Тоді земля буде діяти як тепла сторона двигуна, а антена спрямовуватиме холод космосу.

Важливо

Сонячні панелі застаріли: енергетична сфера дає енергію сонця і місяця безкоштовно (фото)

"Насправді йому не обов’язково фізично торкатися простору, він може просто радіаційно взаємодіяти з простором", — пояснив професор Мандей.

Інженери випробовували пристрій впродовж року, дійшовши висновку, що він справді може генерувати щонайменше 400 міліват механічної енергії на квадратний метр. В ході експериментів систему підключали до невеликого електродвигуна для генерації струму, а також використовували для безпосереднього живлення вентилятора.

Нагадаємо, вчені з Королівського інституту технологій Мельбурна в Австралії розробили новий пристрій, що генерує електрику завдяки рідині.

Фокус також повідомляв, що дослідники з Національного університету Тайваню розробили конструкцію, яка захоплює вібрації та перетворює їх на електроенергію.