Сонячні панелі застаріли: скляна куля збирає енергію Сонця і навіть Місяця (фото)

Ера плоских сонячних панелей, схоже, добігає кінця через появу сферичного скляного сонячного генератора. Архітектор Андре Броссель створив пристрій Rawlemon, який кидає виклик фотоелементам.

Пристрій Андре Бросселя може концентрувати в 10 000 разів більше сонячного світла, одночасно знижуючи витрати на генерування електроенергії, пише видання ecoticias.com.

Rawlemon працює завдяки кульовій лінзі, яка може вловлювати сонячне світло під різними кутами. Традиційні панелі здебільшого вловлюють сонячне світло на плоских поверхнях, але втрачають ефективність при падінні сонячного світла під кутом. А сферична сонячна "панель" не має такої проблеми, оскільки має в своєму розпорядженні систему відстеження за положенням сонця протягом усього дня.

Сонячний генератор Rawlemon Фото: Rawlemon

Система здатна вловлювати розсіяне світло навіть у похмурі дні. Ще одна дивовижна особливість генератора Rawlemon полягає в тому, що він здатний фокусуватися на місячному світлі, виробляючи енергію і вночі. Хоча вночі виробляється мінімальна кількість енергії, цю дивовижну особливість енергетичної сфери необхідно відзначити, адже традиційні панелі не використовують світло у вечірній час.

Згідно з даними, наданими Андре Бросселем, система ß.torics сфери підвищує ефективність використання сонячної енергії на 35% порівняно зі звичайними фотоелементами. Хоча генератор Rawlemon було запропоновано як рішення для житлових будинків, високий ККД робить його чудовим варіантом і для будь-яких архітектурних рішень, йдеться в матеріалі.

Архітектор хотів створити систему, яку можна було б вбудовувати в будівлі та стіни. Ідея полягала не тільки у виробництві генераторів енергії, а й у створенні візуально привабливих вікон.

