Сонячні панелі не будуть колишніми: в Австралії їх замінять на щось дивовижне

Компанія SunDrive Solar отримала фінансування від Австралійського агентства з відновлюваних джерел енергії (ARENA) в розмірі 16,5 млн доларів США на розробку мідних сонячних елементів.

Стартап SunDrive Solar займається розробкою фотоелектричних елементів на основі міді. Фінансування дасть змогу компанії масштабувати процес металізації міді від лабораторного до комерційного виробництва, пише pv-tech.org.

Ця технологія замінює традиційну срібну металізацію міддю, що потенційно знижує витрати на матеріали при збереженні або поліпшенні характеристик сонячних панелей.

Підхід SunDrive до металізації міді вирішує одну з ключових проблем галузі, пов'язаних із вартістю, оскільки срібло становить значну частину витрат на виробництво фотоелементів.

Технологія передбачає нанесення мідних контактів безпосередньо на кремнієві пластини, що усуває необхідність у дорогій срібній пасті при забезпеченні порівнянних електричних характеристик.

SunDrive уклала стратегічні партнерства з китайськими компаніями для прискорення комерціалізації технології та масштабування виробництва. А також запустила спільне підприємство з Trina Solar, одним з найбільших світових виробників сонячних панелей.

Технологія металізації міддю орієнтована на гетероперехідні сонячні елементи, які поєднують кристалічний кремній з тонкоплівковими шарами для досягнення більш високої ефективності в порівнянні з традиційними панелями. Фінансування ARENA буде спрямовано на підтримку пілотних виробничих потужностей і оптимізацію процесу для демонстрації комерційної життєздатності технології металізації міддю. Інвестиції включають в себе валідацію технології, закупівлю виробничого обладнання та розвиток персоналу для підтримки масштабного виробництва.

