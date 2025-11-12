Солнечные панели не будут прежними: в Австралии их заменят на нечто удивительное

Компания SunDrive Solar получила финансирование от Австралийского агентства по возобновляемым источникам энергии (ARENA) в размере 16,5 млн долларов США на разработку медных солнечных элементов.

Стартап SunDrive Solar занимается разработкой фотоэлектрических элементов на основе меди. Финансирование позволит компании масштабировать процесс металлизации меди от лабораторного до коммерческого производства, пишет pv-tech.org.

Эта технология заменяет традиционную серебряную металлизацию медью, что потенциально снижает затраты на материалы при сохранении или улучшении характеристик солнечных панелей.

Подход SunDrive к металлизации меди решает одну из ключевых проблем отрасли, связанных со стоимостью, поскольку серебро составляет значительную часть затрат на производство фотоэлементов.

Технология предполагает нанесение медных контактов непосредственно на кремниевые пластины, что устраняет необходимость в дорогостоящей серебряной пасте при обеспечении сопоставимых электрических характеристик.

SunDrive заключила стратегические партнерства с китайскими компаниями для ускорения коммерциализации технологии и масштабирования производства. А также запустила совместное предприятие с Trina Solar, одним из крупнейших мировых производителей солнечных панелей.

Технология металлизации медью ориентирована на гетеропереходные солнечные элементы, которые сочетают кристаллический кремний с тонкопленочными слоями для достижения более высокой эффективности по сравнению с традиционными панелями. Финансирование ARENA будет направлено на поддержку пилотных производственных мощностей и оптимизацию процесса для демонстрации коммерческой жизнеспособности технологии металлизации медью. Инвестиции включают в себя валидацию технологии, закупку производственного оборудования и развитие персонала для поддержки масштабного производства.

