Солнечные панели устарели: энергетическая сфера дает энергию солнца и луны бесплатно (фото)

Эра плоских солнечных панелей, похоже, подходит к концу из-за появления сферического стеклянного солнечного генератора. Архитектор Андре Броссель создал устройство Rawlemon, которое бросает вызов фотоэлементам.

Устройство Андре Бросселя может концентрировать в 10 000 раз больше солнечного света, одновременно снижая затраты на генерирование электроэнергии, пишет издание ecoticias.com.

Rawlemon работает благодаря шаровой линзе, которая может улавливать солнечный свет под разными углами. Традиционные панели в основном улавливают солнечный свет на плоских поверхностях, но теряют эффективность при падении солнечного света под углом. А сферическая солнечная "панель" не имеет такой проблемы, т.к. располагает системой отслеживания за положением солнца в течение всего дня.

Солнечный генератор Rawlemon Фото: Rawlemon

Система способна улавливать рассеянный свет даже в пасмурные дни. Еще одна удивительная особенность генератора Rawlemon заключается в том, что он способен фокусироваться на лунном свете, производя энергию и ночью. Хотя ночью вырабатывается минимальное количество энергии, эту удивительную особенность энергетической сферы необходимо отметить, ведь традиционные панели не используют свет в вечернее время.

Согласно данным, предоставленным Андре Бросселем, система ß.torics сферы повышает эффективность использования солнечной энергии на 35% по сравнению с обычными фотоэлементами. Хотя генератор Rawlemon был предложен в качестве решения для жилых домов, высокий КПД делает его отличным вариантом и для любых архитектурных решений, говорится в материале.

Архитектор хотел создать систему, которую можно было бы встраивать в здания и стены. Идея заключалась не только в производстве генераторов энергии, но и в создании визуально привлекательных окон.

