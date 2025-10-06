Несподіване джерело енергії замінить батареї: вчені створили алмазно-титановий генератор
Вчені з Королівського інституту технологій Мельбурна в Австралії розробили новий пристрій, що генерує електрику завдяки рідині. Вони можуть замінити звичні батарейки, щоб їх не доводилося постійно міняти.
Незвичайний генератор надрукували на 3D-принтері зі сплаву алмазу і титану. Подробиці пресслужба інституту опублікувала на офіційному сайті.
Дослідники об'єднали легкий титан з найдрібнішими частинками алмазу, щоб створити міцний, біосумісний і електрично активний матеріал. Він пропускає через себе рідину і генерує постійний електричний сигнал, який може накопичувати, а потім передавати бездротовою мережею через тканини. Лабораторні випробування з використанням сольових розчинів, що замінюють кров, показали його ефективну роботу.
Хоча однієї зібраної енергії недостатньо для живлення більшості пристроїв, ефект вважався дуже перспективним у поєднанні з бездротовою зарядкою. Вчені припускають, що технологія незабаром дасть змогу створити довговічні імплантати, наприклад, "розумні" стенти, системи впорскування ліків і протези, які, можливо, ніколи не потребуватимуть заміни батареї. Ймовірно, роль рідини може виконувати кров.
Як розповів доктор Арман Ахнуд, конструкція дає змогу накопичувати енергію, вимірювати потік рідини та отримувати бездротову енергію без використання активної електроніки в імплантованому компоненті. Він зазначив, що цей підхід також може знайти застосування в галузях, що вимагають використання датчиків у важкодоступних місцях.
"Це абсолютно нове явище — більшість матеріалів для імплантатів є або ізолюючими, або провідними. Саме поєднання цих двох властивостей в одному матеріалі дає нам змогу бачити і використовувати цю електрику", — прокоментував доктор Пітер Шеррелл.
Професор Кейт Фокс додала, що генератор можна надрукувати на 3D-принтері у вигляді складних форм, індивідуальних для кожного пацієнта. Це підвищить як функціональність, так і довговічність пристрою.
Дослідження поки що перебуває на ранній стадії і потребує проведення додаткових випробувань. Група шукає партнерів у біомедичному та промисловому секторах для впровадження технології в реальні додатки.
Нещодавно в Японії побудували осмотичну електростанцію, здатну виробляти до 880 000 кіловат-годин на рік. Це джерело енергії не залежить від погоди або часу доби, як сонячні панелі та вітрогенератори.
А міністр енергетики США Кріс Райт вважає, що скоро люди видобуватимуть енергію шляхом ядерного синтезу. Освоїти технологію допоможе штучний інтелект.