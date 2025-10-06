Несподіване джерело енергії замінить батареї: вчені створили алмазно-титановий генератор

Вчені з Королівського інституту технологій Мельбурна в Австралії розробили новий пристрій, що генерує електрику завдяки рідині. Вони можуть замінити звичні батарейки, щоб їх не доводилося постійно міняти.

Незвичайний генератор надрукували на 3D-принтері зі сплаву алмазу і титану. Подробиці пресслужба інституту опублікувала на офіційному сайті.

Дослідники об'єднали легкий титан з найдрібнішими частинками алмазу, щоб створити міцний, біосумісний і електрично активний матеріал. Він пропускає через себе рідину і генерує постійний електричний сигнал, який може накопичувати, а потім передавати бездротовою мережею через тканини. Лабораторні випробування з використанням сольових розчинів, що замінюють кров, показали його ефективну роботу.

Хоча однієї зібраної енергії недостатньо для живлення більшості пристроїв, ефект вважався дуже перспективним у поєднанні з бездротовою зарядкою. Вчені припускають, що технологія незабаром дасть змогу створити довговічні імплантати, наприклад, "розумні" стенти, системи впорскування ліків і протези, які, можливо, ніколи не потребуватимуть заміни батареї. Ймовірно, роль рідини може виконувати кров.

Алмазно-титанові генератори можна друкувати різної форми

Як розповів доктор Арман Ахнуд, конструкція дає змогу накопичувати енергію, вимірювати потік рідини та отримувати бездротову енергію без використання активної електроніки в імплантованому компоненті. Він зазначив, що цей підхід також може знайти застосування в галузях, що вимагають використання датчиків у важкодоступних місцях.

"Це абсолютно нове явище — більшість матеріалів для імплантатів є або ізолюючими, або провідними. Саме поєднання цих двох властивостей в одному матеріалі дає нам змогу бачити і використовувати цю електрику", — прокоментував доктор Пітер Шеррелл.

Професор Кейт Фокс додала, що генератор можна надрукувати на 3D-принтері у вигляді складних форм, індивідуальних для кожного пацієнта. Це підвищить як функціональність, так і довговічність пристрою.

Дослідження поки що перебуває на ранній стадії і потребує проведення додаткових випробувань. Група шукає партнерів у біомедичному та промисловому секторах для впровадження технології в реальні додатки.

Нещодавно в Японії побудували осмотичну електростанцію, здатну виробляти до 880 000 кіловат-годин на рік. Це джерело енергії не залежить від погоди або часу доби, як сонячні панелі та вітрогенератори.

А міністр енергетики США Кріс Райт вважає, що скоро люди видобуватимуть енергію шляхом ядерного синтезу. Освоїти технологію допоможе штучний інтелект.