Неожиданный источник энергии заменит батареи: ученые создали алмазно-титановый генератор

Ученые из Королевского института технологий Мельбурна в Австралии разработали новое устройство, генерирующее электричество благодаря жидкости. Они могут заменить привычные батарейки, чтобы их не приходилось постоянно менять.

Необычный генератор напечатали на 3D-принтере из сплава алмаза и титана. Подробности пресс-служба института опубликовала на официальном сайте.

Исследователи объединили легкий титан с мельчайшими частицами алмаза, чтобы создать прочный, биосовместимый и электрически активный материал. Он пропускает через себя жидкость и генерирует постоянный электрический сигнал, который может накапливать, а затем передавать по беспроводной сети через ткани. Лабораторные испытания с использованием солевых растворов, заменяющих кровь, показали его эффективную работу.

Хотя одной собранной энергии недостаточно для питания большинства устройств, эффект считался многообещающим в сочетании с беспроводной зарядкой. Ученые предполагают, что технология вскоре позволит создать долговечные имплантаты, например, "умные" стенты, системы впрыскивания лекарств и протезы, которые, возможно, никогда не потребуют замены батареи. Вероятно, роль жидкости может выполнять кровь.

Алмазно-титановые генераторы можно печатать разной формы Фото: RMIT University

Как рассказал доктор Арман Ахнуд, конструкция позволяет накапливать энергию, измерять поток жидкости и получать беспроводную энергию без использования активной электроники в имплантируемом компоненте. Он отметил, что этот подход также может найти применение в отраслях, требующих использования датчиков в труднодоступных местах.

"Это совершенно новое явление — большинство материалов для имплантатов являются либо изолирующими, либо проводящими. Именно сочетание этих двух свойств в одном материале позволяет нам видеть и использовать это электричество", — прокомментировал доктор Питер Шеррелл.

Профессор Кейт Фокс добавила, что генератор можно напечатать на 3D-принтере в виде сложных форм, индивидуальных для каждого пациента. Это повысит как функциональность, так и долговечность устройства.

Исследование пока находится на ранней стадии и требует проведения дополнительных испытаний. Группа ищет партнеров в биомедицинском и промышленном секторах для внедрения технологии в реальные приложения.

