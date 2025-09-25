Поможет ИИ: в США заявили, что новый источник энергии вскоре запитает весь мир

Министр энергетики США Крис Райт считает, что искусственный интеллект (ИИ) скоро позволит человечеству получать электроэнергию путем ядерного синтеза.

Энергия, которая питает солнце и звезды, оживит электросети по всему миру в течение восьми-пятнадцати лет, заявил Крис Райт в интервью BBC. Это частично может решить проблему выбросов парниковых газов в атмосферу.

"Благодаря искусственному интеллекту и тому, что происходит в национальных лабораториях и частных компаниях Соединенных Штатов, мы будем иметь такой подход к тому, как использовать энергию термоядерного синтеза несколькими способами в течение следующих пяти лет", — сказал Райт.

Как отмечают в издании, ученые действительно считают, что ядерный синтез, когда-то будет генерировать огромное количество энергии, не нагревая атмосферу. Однако это очень сложный процесс, воспроизведение которого на Земле предполагает нагрев атомов до температур, во много раз выше солнечных.

Ввиду этого, большинство исследователей не разделяют оптимизм американского министра относительно сроков внедрения данной технологии. По мнению специалистов, коммерческие термоядерные электростанции еще далеки от реальности.

