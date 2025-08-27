Электроэнергия из воды и воздуха: как работает самый необычный генератор в мире (видео)

Исследователи из Университета Ватерлоо (Канада) разработали устройство, которое может преобразовывать сельскохозяйственные отходы в чистую электроэнергию, работающую только на каплях воды.

Изобретение размером с монету способно генерировать достаточно энергии для работы небольших устройств, таких как калькуляторы. Эта технология открывает новый способ получения энергии для электроники в областях, где использование батарей или проводного электричества непрактично, пишет Energy & Environmental Materials.

Использование воды для получения энергии

Вот как работает устройство: когда вода испаряется с поверхности, она уносит с собой электрически заряженные ионы. Движение этих ионов через пористую структуру скорлупы грецкого ореха создает электрический дисбаланс, который, в свою очередь, генерирует электричество.

Все это происходит с помощью одной капли воды и естественной структуры скорлупы, без дробления, замачивания или сложной обработки. Таким образом отходы превращаются в чистую энергию с помощью силы природы.

Ученые протестировали четыре различных вида скорлупы орехов. Грецкие орехи оказались наиболее эффективными для производства энергии. Для повышения эффективности скорлупу очистили, обработали, отполировали и нарезали, получив маленькие блоки. Каждый блок содержит обработанную скорлупу грецкого ореха, капли воды, электроды, провода и корпус, напечатанный на 3D-принтере. Соединение четырех таких блоков производило достаточно энергии для работы ЖК-калькулятора, что доказывало практичность генератора.

Где пригодится данная технология

Технология может обеспечить питание небольших электронных устройств, таких как датчики окружающей среды, носимые медицинские устройства, оборудование для ликвидации последствий стихийных бедствий — все это сможет работать на мельчайших каплях воды из воздуха.

Следующий шаг исследования — создание устройства, пригодного для ношения на теле. Команда экспериментирует с конструкциями, способными собирать энергию из пота, выделяемого во время физических упражнений, или из капель дождя на открытом воздухе. Они также изучают возможности практического применения, например, в качестве датчиков протечки воды в зданиях.

