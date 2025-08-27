Електроенергія з води та повітря: як працює найнезвичайніший генератор у світі (відео)

Дослідники з Університету Ватерлоо (Канада) розробили пристрій, який може перетворювати сільськогосподарські відходи на чисту електроенергію, що працює тільки на краплях води.

Винахід розміром з монету здатний генерувати достатньо енергії для роботи невеликих пристроїв, таких як калькулятори. Ця технологія відкриває новий спосіб отримання енергії для електроніки в галузях, де використання батарей або дротової електрики непрактичне, пише Energy & Environmental Materials.

Використання води для отримання енергії

Ось як працює пристрій: коли вода випаровується з поверхні, вона забирає з собою електрично заряджені іони. Рух цих іонів через пористу структуру шкаралупи волоського горіха створює електричний дисбаланс, який, своєю чергою, генерує електрику.

Усе це відбувається за допомогою однієї краплі води і природної структури шкаралупи, без дроблення, замочування або складної обробки. Таким чином відходи перетворюються на чисту енергію за допомогою сили природи.

Учені протестували чотири різні види шкаралупи горіхів. Волоські горіхи виявилися найбільш ефективними для виробництва енергії. Для підвищення ефективності шкаралупу очистили, обробили, відполірували і нарізали, отримавши маленькі блоки. Кожен блок містить оброблену шкаралупу волоського горіха, краплі води, електроди, дроти і корпус, надрукований на 3D-принтері. З'єднання чотирьох таких блоків виробляло достатньо енергії для роботи РК-калькулятора, що доводило практичність генератора.

Де стане в пригоді ця технологія

Технологія може забезпечити живлення невеликих електронних пристроїв, як-от датчики довкілля, носяться медичні пристрої, обладнання для ліквідації наслідків стихійних лих — усе це зможе працювати на найдрібніших краплях води з повітря.

Наступний крок дослідження — створення пристрою, придатного для носіння на тілі. Команда експериментує з конструкціями, здатними збирати енергію з поту, що виділяється під час фізичних вправ, або з крапель дощу на відкритому повітрі. Вони також вивчають можливості практичного застосування, наприклад, як датчики протікання води в будівлях.

