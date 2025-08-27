Китайські сонячні панелі раптом стали особливо популярними: їх розкуповують тисячами

Африканські країни встановили рекордні 15 ГВт сонячних панелей, імпортованих з Китаю.

Імпорт сонячних панелей з Китаю за 12 місяців на Африканський континент на 60% перевищив показники минулого року, пише видання solarmagazine.com.

Двадцять країн встановили нові рекорди: Нігерія обігнала Єгипет і посіла друге місце з показником 1721 МВт, а Алжир продемонстрував показник в 1199 МВт.

Наразі Африка залишається практично повністю залежною від іноземних постачальників. На Китай припадає 85-90% фотоелементів для електростанцій, і його домінування виходить далеко за межі самих панелей, оскільки активно закуповують ще й акумулятори, інвертори та системи зберігання енергії.

Проте місцеве виробництво теж набирає обертів. Потужності зі складання панелей у ПАР досягли близько 620 МВт на рік, тоді як внутрішній попит оцінюється приблизно в 3 ГВт. Також формуються партнерства: в результаті співпраці JA Solar з ARTsolar надано 150 постійних робочих місць і складальний завод потужністю 340 МВт.

В Африці немає жодного промислового підприємства зі складання інверторів, а ключова силова електроніка, як і раніше, імпортується. Навіть нові лінії з виробництва панелей у Південній Африці залежать від компонентів, що поставляються переважно з Китаю, пише ЗМІ. Це ставить континент на стратегічний роздоріжжі: використовуйте дешевий імпорт для прискорення електрифікації або інвестуйте в більш глибоке виробництво для нарощування довгострокових потужностей.

Незважаючи на всі зусилля урядів, 600 мільйонів африканців, як і раніше, не мають доступу до електрики.

Раніше ми писали, що бум сонячної енергетики призвів до зростання рахунків за електрику. Швидке поширення сонячних панелей у Пакистані, яке спочатку заохочувалося урядом, надало заможним громадянам несправедливу перевагу.