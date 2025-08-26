Китайские солнечные панели раскупают "как пирожки": где они особенно популярны

Африканские страны установили рекордные 15 ГВт солнечных панелей, импортированных из Китая.

Related video

Импорт солнечных панелей из Китая за 12 месяцев на Африканский континент на 60% превысил показатели прошлого года, пишет издание solarmagazine.com.

Двадцать стран установили новые рекорды: Нигерия обогнала Египет и заняла второе место с показателем 1721 МВт, а Алжир продемонстрировал показатель в 1199 МВт.

На данный момент Африка остается практически полностью зависимой от иностранных поставщиков. На Китай приходится 85–90% фотоэлементов для электростанций, и его доминирование выходит далеко за рамки самих панелей, так как активно закупаются еще и аккумуляторы, инверторы и системы хранения энергии.

Тем не менее, местное производство тоже набирает обороты. Мощности по сборке панелей в ЮАР достигли около 620 МВт в год, в то время как внутренний спрос оценивается примерно в 3 ГВт. Также формируются партнерства: в результате сотрудничество JA Solar с ARTsolar предоставлены 150 постоянных рабочих мест и сборочный завод мощностью 340 МВт.

В Африке нет ни одного промышленного предприятия по сборке инверторов, а ключевая силовая электроника по-прежнему импортируется. Даже новые линии по производству панелей в Южной Африке зависят от компонентов, поставляемых в основном из Китая, пишет СМИ. Это ставит континент на стратегический перепутье: используйте дешевый импорт для ускорения электрификации или инвестируйте в более глубокое производство для наращивания долгосрочных мощностей.

Несмотря на все усилия правительств, 600 миллионов африканцев по-прежнему не имеют доступа к электричеству.

Ранее мы писали, что бум солнечной энергетики привел к росту счетов за электричество. Быстрое распространение солнечных панелей в Пакистане, которое изначально поощрялось правительством, предоставило состоятельным гражданам несправедливое преимущество.