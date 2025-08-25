Солнечные панели на самом деле не позволяют экономить: что вдруг случилось в Пакистане

Быстрое распространение солнечных панелей в Пакистане, которое изначально поощрялось правительством, предоставило состоятельным гражданам несправедливое преимущество.

В 2023 году цена на солнечные панели резко упала, в связи с чем богатые пакистанцы, поощренные государственными субсидиями, начали скупать их оптом, сообщает The Washington Post. Этот бум солнечной энергетики коснулся, прежде всего, сельскохозяйственного сектора.

Сейчас большое количество владельцев солнечных панелей полностью отключились от устаревшей и перегруженной национальной сети. В результате доля клиентов национальной сети стала меньше и беднее, а расходы на финансирование старых угольных электростанций все чаще перекладываются на тех, кто меньше всего может себе это позволить.

По данным Всемирного банка, 45% пакистанцев живут за чертой бедности, что делает солнечные панели для них далеко недоступными. При этом цены на электроэнергию выросли примерно вдвое между 2021 и 2024 годами. Многие семьи говорят, что им пришлось сократить расходы на продукты питания и другие предметы первой необходимости, чтобы оплатить счета за электроэнергию.

"Потребители с высоким уровнем дохода переходят на солнечную энергетику, тогда как пользователи, которые не используют солнечную энергию, покрывают расходы", — сказал старший вице-председатель Пакистанской ассоциации солнечной энергии Хаснат Хан.

К примеру, владелец небольшой фермы Абдул Карим утверждает, что из-за бума солнечной энергетики его счета выросли. По словам мужчины, даже летом он включает вентилятор только тогда, когда у его двух маленьких сыновей начинает кружиться голова от жары.

"Мне часто приходится выбирать, кормить свою семью или иметь электроэнергию", — сказал Карим.

В свою очередь Хаджи Джавед Дхакку, 60-летний предприниматель в Дхаке, имеет столько солнечных панелей, что может одновременно использовать три кондиционера и два водяных насоса, все еще имея остатки электроэнергии, которую можно продавать в общую сеть. Недавно он начал жертвовать часть бедным семьям в селе, которые не могут оплатить счета за электроэнергию. Однако, по его мнению, этой проблемой должна заниматься власть.

Аналитики отмечают, что сегодня Пакистан теперь имеет избыток мощностей для производства электроэнергии и слишком много электростанций. Однако правительство настаивает на сохранении дорогих электростанций на ископаемом топливе.

По словам чиновников, каждый раз, когда производство солнечной энергии падает на облачные дни, потребление электроэнергии в сети все равно растет. Они опасаются, что если угольные электростанции не будут работать постоянно, отключения электроэнергии в стране станут привычным явлением.

Напомним, Индия ограничивает производство солнечной энергии, чтобы поддерживать стабильность своей энергосети и уменьшить нагрузку на линии электропередач.

Фокус также сообщал, что Министерство промышленности Китая призвало представителей солнечной энергетики страны ограничить производство солнечных панелей.