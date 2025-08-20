Солнечные панели стали серьезной проблемой: почему Китай собирается "избавиться" от них

Министерство промышленности Китая провело встречу с представителями солнечной энергетики страны, призывая их усилить регуляторные меры, уменьшить избыточные мощности и смягчить чрезмерную конкуренцию.

На встрече компаниям было предложено способствовать "здоровому и устойчивому развитию отрасли", сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства. В частности речь идет об ограничении производства солнечных панелей.

Как отмечают в издании, это уже вторая подобная встреча за два месяца. В ходе прошлого обсуждения китайские власти призвали к выводу из эксплуатации устаревших мощностей солнечной энергетики. На этот раз также речь шла о "сдерживании неупорядоченной конкуренции".

Согласно отчетам компаний, крупнейшие китайские производители солнечной энергии сократили почти треть своих работников в 2024 году, поскольку потери в производственной цепочке создания стоимости в прошлом году достигли 40 миллиардов долларов.

Ситуацию еще больше осложняют недавние реформы ценообразования, которые привели к колебаниям спроса в течение первой половины 2025 года. Компании ускорили строительство новых солнечных электростанций, чтобы успеть к изменениям в законодательстве, что привело к значительному падению внутреннего спроса в течение второй половины года.

Поскольку Китай способен производить примерно вдвое больше солнечных панелей, чем будет покупать мир в этом году, аналитики говорят, что для возвращения прибыльности отрасли необходимо сократить производство на 20-30% или более.

Напомним, Индия ограничивает производство солнечной энергии, чтобы поддерживать стабильность своей энергосети и уменьшить нагрузку на линии электропередач.

Фокус также сообщал, что в США солнечные панели впервые обошли ветряные электростанции, сгенерировав более 11% от общего объема производства электроэнергии в стране.