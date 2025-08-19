В Индии массово отключают солнечные панели: почему они оказались ненужными

Индия ограничивает производство солнечной энергии, чтобы поддерживать стабильность своей энергосети и уменьшить нагрузку на линии электропередач.

Линии электропередач столкнулись с перегрузкой из-за ввода в эксплуатацию некоторых новых электростанций раньше запланированного срока и задержку строительства проектов по распределению электроэнергии, пишет Reuters со ссылкой на Министерство новой и возобновляемой энергетики Индии (MNRE).

Национальная федерация солнечной энергетики Индии (NSEFI) в письме в министерство заявила, что производители солнечной энергии в Раджастане столкнулись с длительными и частыми сокращениями генерации. В часы пиковой нагрузки ограничения достигают 48%.

По данным NSEFI, из-за вынужденных отключений солнечных панелей индийские компании уже потеряли более 26 миллионов долларов. Несмотря на это, организация призвала правительство ускорить реализацию проектов, связанных с транспортировкой и накоплением энергии. Некоторые из этих проектов могут быть задержаны до двух лет.

Источники отметили, что Раджастан больше всего пострадал от сокращений, однако другие крупные производители зеленой энергии, такие как южный штат Тамилнад, а также Гуджарат и Махараштра на западе, также ограничивают производство солнечной энергии.

Данные, собранные Ассоциацией производителей возобновляемой энергии штата Тамил-Наду, показали, что производство солнечной энергии было на 10% ниже прогноза в квартале, закончившемся в июне.

Представитель департамента энергетики штата Тамил-Наду Дж. Радхакришнан, заявил, что солнечная энергия была ограничена как "крайняя мера". По его словам, производство энергии из угля также было сокращено из-за низкого спроса.

Напомним, Испания сделала ставку на солнечные панели, став второй в Европе по количеству солнечных электростанций после Германии, однако прибыль от выработки впоследствии сменилась на убытки и отключения света.

Фокус также сообщал, что в США солнечные панели впервые обошли ветряные электростанции, сгенерировав более 11% от общего объема производства электроэнергии в стране. Вместе солнечные и ветровые источники выработали пятую часть энергии, а все возобновляемые источники энергии в целом — почти 30%.