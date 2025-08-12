Слишком много панелей приносят убытки: в Испании начался кризис из-за солнечной энергии

Испания сделала ставку на солнечные панели, став второй в Европе по количеству солнечных электростанций после Германии. Но прибыль от выработки со временем сменилась убытками и отключениями света.

Фотоэлектрические элементы стали основой бума солнечной энергетики, спровоцированного премьер-министром Педро Санчесом, чья поддержка возобновляемых источников энергии в сочетании с обилием солнечного света в Испании спровоцировала волну строительства. С момента его прихода к власти в 2018 году энергетические компании построили солнечные парки, доказали, что производство электроэнергии может приносить привлекательную прибыль, и привлекли капитал инвесторов, жаждущих высокой доходности.

Фокус перевел статью "История кризиса солнечной энергетики в Испании", которую Барни Джопсон и Нассос Стилиану написали для газеты Finantial Times. В ней говорится о том, с какими проблемами страна столкнулась из-за слишком быстрой установки солнечных электростанций.

Бум солнечной энергетики в Испании

Солнечные электростанции выработали 21% всей энергии в Испании Фото: Фокус

В 2023 и 2024 годах Испания ввела в эксплуатацию больше солнечных электростанций, чем любая другая европейская страна, за исключением Германии, экономика которой более чем вдвое сильнее. Агрессивная конкуренция на рынке, слияние и поглощение компаний привели к дальнейшему росту цен на существующие проекты.

В некоторые весенние месяцы до 60% электроэнергии в Испании вырабатывается солнцем, что позволило стране сократить использование газовых и угольных электростанций. Потребители пожинают плоды, ведь дешевая электроэнергия избавляет страну от проблем со счетами за коммунальные услуги, как в других странах Европы.

Санчес называет свою страну "мировым эталоном" в переходе к более экологичной, безуглеродной энергетике, поскольку Европа, континент с самым быстрым потеплением в мире, несет на себе основную тяжесть последствий изменения климата. Однако залитые солнцем возвышенности, где добывается энергия, начали перегреваться.

Испания построила так много солнечных электростанций, что в определенное время суток производит гораздо больше электроэнергии, чем ей необходимо. В результате цены резко упали, увлекая за собой прибыль владельцев. Согласно данным сетевого оператора Red Eléctrica, за последний год оптовые цены на электроэнергию "на сутки вперед" были нулевыми или даже отрицательными в 10% случаев. В мае они были на нулевом уровне или ниже в течение трети всего месяца.

Солнечная энергетика испытывает кризис в Испании Фото: Скриншот

Дорогая бесплатная энергия

Бесплатная электроэнергия радует потребителей, но вредит производителям. Компания Red Eléctrica требует от некоторых операторов солнечных электростанций прекратить работу, чтобы сдержать перепроизводство, выдавая распоряжения о "сокращенном" производстве, за которые им не всегда выплачивается компенсация.

Удар по прибылям усугубился еще одним происшествием: отключением электроэнергии на Пиренейском полуострове в Испании в конце апреля, которое оставило 58 млн человек без электричества как минимум на пять часов, а во многих местах — на гораздо более длительный срок.

Правительство пришло к выводу, что причиной сбоя была не солнечная энергия, однако ее доля в энергетическом балансе имеет важное значение для понимания того, что пошло не так. Инвесторы и энергетические компании заявили, что отключение электроэнергии подтвердило их сомнения относительно адекватности испанской энергосистемы.

Они не подвергают сомнению важнейшую роль солнечной энергетики в переходе к чистой энергетике. Но, по их словам, из-за недосмотра или излишней самоуверенности Испания не адаптировалась к своей зависимости от солнечной энергии. Цены и спрос слишком низкие. Ее электросети и использование аккумуляторных батарей отстают от времени. В стране, которая является испытательным полигоном для возобновляемых источников энергии, солнечный бум, похоже, зашел слишком далеко и слишком быстро.

Старые проекты, такие как Zelestra, доделываются, но на 2026 год прогнозируется резкое замедление новых. Активность слияний и поглощений перенеслась на продажи объектов. По данным nлатформы для сделок Teaser, солнечные электростанции, которые два года назад продавались по 200 000 евро за мегаватт, сейчас продаются по цене от 28 000 до 89 000 евро.

"Сектор страдает от последствий переизбытка предложений, что крайне негативно сказывается на прибыльности проектов в области солнечной энергетики", — говорит Марио Руис-Тагле, глава испанского подразделения Iberdrola, крупнейшей энергетической компании Европы.

Zelestra cтроит большую солнечную электростанцию в Белинчоне, в 50 км от Мадрида

Солнечная политика

Тем не менее, строительство должно продолжаться быстрыми темпами. Сегодня общая мощность солнечных электростанций в Испании составляет 36 ГВт, а цель правительства — достичь 76 ГВт к 2030 году.

"То, что правительство заявляет в своей дорожной карте, — это одно, — говорит Пабло Мартинес, руководитель отдела Iberia компании-поставщика данных Modo Energy. — Но ситуация в отрасли и ценовые сигналы на рынке говорят о другом".

Став премьер-министром Испании от Социалистической партии, Санчес положил конец череде неудачных лет в развитии возобновляемой энергетики. Предыдущее левое правительство использовало субсидии для стимулирования зарождающегося сектора солнечной энергетики, но по мере углубления кризиса еврозоны последующая консервативная администрация в 2012–2013 годах свернула эту поддержку в рамках мер по сокращению государственного долга.

Санчес способствовал возобновлению солнечного бума, взяв на себя обязательство по декарбонизации и смягчению некоторых требований к выдаче разрешений. Он не предлагал субсидий — ни налоговых льгот на чистую энергию, подобных ныне полуотмененному Закону Джо Байдена о снижении инфляции в США, ни гарантий фиксированной цены, которые Великобритания предлагает производителям возобновляемой энергии.

Для инвесторов было важно заверение Санчеса в том, что больше никаких разворотов не будет. Но отключение электроэнергии, произошедшее в 12:33 28 апреля, выявило недостатки жизненно важной части системы: электросети.

Нестабильный элемент энергосистемы

Правительство объяснило отключение ошибками как компании Red Eléctrica, так и компаний, эксплуатирующих газовые и атомные электростанции, заявив, что они не смогли смягчить скачок напряжения в сети. Однако в официальном отчете отмечалось другое: скачок был связан с нестабильностью солнечной электростанции. В 12:03 неназванный объект в Бадахосе на западе Испании произошел "аномальный" скачок частоты сети — частоты, с которой меняется электрический ток. Он был настолько сильным, что был зарегистрирован во Франции и Германии.

Присутствие солнечной электростанции в причинно-следственной цепочке было показательным. Испанская система больше не сосредоточена на нескольких десятках электростанций, работающих на ископаемом топливе, и атомных электростанциях, чьи огромные турбины расположены вблизи городских центров потребления. Вместо этого она опирается на сеть небольших возобновляемых электростанций, разбросанных по сельской местности, включая 54 000 солнечных установок. Они генерируют электроэнергию с перерывами, в зависимости от облачности и вращения Земли, и не способствуют стабилизации частоты и напряжения в сети так, как гигантские газовые и атомные турбины.

"Эта трансформация довела сеть до предела возможностей генерации", — заявил в мае Хосе Богас, генеральный директор Endesa, крупной испанской энергетической компании. Однако, добавил он, "мы продолжаем эксплуатировать систему так же, как и раньше".

В то время как Испания активно инвестировала в солнечные электростанции, электросети оставались без внимания. По данным BloombergNEF, с 2020 года страна стала самым скупым инвестором в электросети в Европе, вкладывая в них всего 0,30 доллара на каждый доллар, вложенный в возобновляемые источники энергии, по сравнению со средним общеевропейским показателем в 0,70 доллара.

"Испания очень рано и быстро приступила к развертыванию возобновляемых источников энергии, но с планированием она справилась не так быстро, как некоторые другие", — говорит Аксель Тиманн, генеральный директор Sonnedix, международного производителя электроэнергии, вырабатывающего возобновляемую энергию на Пиренейском полуострове.

Власти были рады росту производства возобновляемой энергии, в то время как сетевые расходы, которые обычно перекладываются на плечи потребителей, оставались доступными, говорит один из руководителей крупного производителя энергии, пожелавший остаться анонимным.

"Они исчерпали экономическую модель до максимально экономически эффективного уровня", — добавляет он. Но отключение электроэнергии показало, что "бесплатных обедов не бывает".

Еще в 2017 году группа европейских сетевых операторов Entso-e предупреждала, что рост возобновляемых источников энергии может привести к нестабильности в сети, и призывала к внедрению устройств, имитирующих стабилизирующую функцию турбин, известных как инверторы, формирующие сеть. Португальский сетевой оператор Ren, чья система пострадала от отключения электроэнергии в Испании, представил конкретные предложения по инвестициям в амортизирующее оборудование в плане, рассчитанном на декабрь 2024 года.

Однако правительство меньшинства в Испании отреагировало только после краха сети, обнародовав в июне новый закон о борьбе с отключениями электроэнергии. "За последние несколько недель было введено больше нормативных актов, чем за последние пять лет", — говорит Руис-Тагле из Iberdrola.

Жоан Гройсар, государственный секретарь Испании по энергетике, заявил Financial Times, что "мы размышляли не только о том, как мы сейчас укрепим систему электроснабжения, но и о том, как мы подготовим систему, которая будет продолжать развиваться" до 2030 года.

В Испании слишком много солнечных электростанций Фото: Pexels

Законопроект предоставил Red Eléctrica длинный список новых распоряжений, требующих от нее больше усилий по контролю напряжения, внедрения новых технологий и использования дополнительной свободы действий для адаптации своих планов к меняющимся обстоятельствам.

Но Гройсар делает оговорку: "Давайте помнить, что ключевая возможность здесь — ценовая конкурентоспособность. Если я значительно увеличу инвестиции в электросети без четких критериев и в результате повышу расходы на электроэнергию, я перестану быть конкурентоспособным".

22 июля этот вопрос вызвал много споров. Законопроект был отклонен Конгрессом Испании в результате протеста, возглавленного как консерваторами, так и крайне левыми, которые жаловались на то, что правительство не привлекает никого к ответственности за отключение электроэнергии. Теперь правительство пытается достичь некоторых из тех же целей посредством реформ регулирования, не требующих одобрения парламента.

"То, что произошло, было серьезным актом безответственности со стороны групп, проголосовавших против законопроекта", — говорит Сара Аагесен, заместитель премьер-министра и министр энергетики Испании.

Скачки цен на электроэнергию

В некотором смысле бум солнечной энергетики в Испании стал жертвой ее собственного успеха. Весной и осенью солнце еще достаточно сильное, чтобы максимизировать выработку солнечной энергии, но умеренные температуры означают, что потребителям не нужны такие вещи, как кондиционирование воздуха или отопление.

В результате цена на электроэнергию на сутки вперед, установленная оператором иберийского рынка OMIE, падает до нуля или ниже. 11 мая спотовая цена достигла рекордно низкого уровня в минус 15 евро за мегаватт-час.

Но это не означает, что каждый производитель раздает электроэнергию бесплатно. Производители электроэнергии стали пионерами в использовании долгосрочных контрактов на поставку, известных как договоры купли-продажи электроэнергии (PPA), которые они подписывают с корпоративными клиентами на 10–20 лет для обеспечения стабильности цен.

Проект компании Zelestra в Белинчоне мощностью 150 МВт, запланированный в прошлом году, когда рынок был менее напряженным, связан с соглашением с группой фармацевтических компаний, включая Takeda и Teva. На момент подписания соглашения средняя цена PPA в Испании составляла 39 евро за мегаватт-час, по данным сервисной группы Our New Energy.

Однако, по словам Морено из компании Zelestra, нулевые цены на спотовом рынке остаются проблемой, поскольку они снижают вероятность заключения клиентами соглашений о закупках электроэнергии только на солнечную энергию.

Солнечные батареи в помощь

У Испании ограниченные возможности использования излишков энергии. Экспорт больших объемов в остальную Европу невозможен из-за ограниченных возможностей ее сетевых соединений с Францией. Поэтому решением проблемы избытка энергии является хранение.

Несколько производителей электроэнергии, включая Rolwind, Grenergy, Sonnedix и Zelestra, теперь переключают внимание на аккумуляторы. Они делают ставку на то, что их зарядка в солнечные часы и разрядка вечером дадут два результата: поднимут цены в дневное время и позволят им выгодно продавать больше электроэнергии в часы пик.

"Операторы существующих заводов знают, что для защиты от ценовой кривой им необходимо устанавливать аккумуляторные батареи", — говорит Луис Маркина, глава Aepibal, группы по торговле аккумуляторными батареями.

Другие утверждают, что аккумуляторы не являются панацеей, отчасти потому, что они не могут сравниться с огромной мощностью гидроэлектростанций, которые накапливают энергию , используя ее для перекачки воды вверх. Но в последние годы Калифорния и Австралия, крупные производители солнечной энергии, успешно использовали аккумуляторы для стабилизации цен.

По данным Rabobank, в Европе Великобритания установила 5 ГВт аккумуляторных батарей, а Италия — 1 ГВт. Руководители энергетических компаний отмечают, что Испания, имеющая всего 60 МВт аккумуляторных батарей, снова отстает. По словам Морено, одним из препятствий является медленный процесс получения разрешений, даже когда аккумуляторные батареи только добавляются на уже существующую солнечную электростанцию.

Еще одна претензия заключается в том, что, хотя батареи могут помочь предотвратить отключения электроэнергии, обеспечивая резервное производство или контроль напряжения, в Испании, в отличие от Великобритании, не создан регулируемый рынок, на котором владельцы могли бы получать оплату за предоставление этих услуг.

Меры по устранению этих барьеров были одним из столпов законодательства, запрещающего отключения электроэнергии. Но пока оно остается заблокированным, а альтернативные реформы регулирования еще не приняты, некоторые инвесторы считают, что аккумуляторные батареи связаны с слишком высоким финансовым риском.

Батареи нужны для накопления солнечной энергии, вырабатываемой панелями Фото: Invinity

Низкие цены не помогли

Перестановка спроса и предложения в течение дня скрывает более серьезную проблему: общее потребление электроэнергии в Испании остается на прежнем уровне — в прошлом году оно не превысило показатель 2004 года.

Надежды возлагались на промышленность, отказавшуюся от природного газа и перешедшую на "зеленую" электроэнергию для производства тепла для керамики, стекла и пищевой промышленности. Это накладывается на смелые прогнозы по замене газовых котлов электромобилями и тепловыми насосами.

"Электрификация в Европе в целом, и в Испании в частности, шла не так быстро, как мы надеялись. В рациональном мире можно было бы сказать, что низкие цены стимулируют потребление, но этого не произошло", — говорит Тиманн из Sonnedix.

Энергетические компании возражают, что спрос на дешевую электроэнергию в промышленности растет, но не может быть удовлетворен из-за недостаточной мощности сетей.

Узкое место заключается в получении точки доступа от Red Eléctrica, поскольку процесс подачи петиций затруднен. По данным Aelec, торговой группы, представляющей интересы Iberdrola, Endesa и EDP, в прошлом году коммунальным компаниям пришлось отклонить 34 из 67 ГВт заявок.

Треть приходится на центры обработки данных, и американские технологические гиганты, такие как Amazon, Meta и Microsoft, анонсировали крупные испанские проекты, требующие огромных мощностей. "ЦОДы имеют огромный спрос", — говорит Морено. "Они считают Испанию главным направлением в Европе".

Но компании столкнутся с привычными препятствиями. "Подключение к сети? Оценка займет много времени. Выдача разрешений? Это сложно", — добавляет он. "Интерес реален. Скорость, с которой они смогут реально строить, неизвестна".

Другой руководитель энергетической компании говорит: проблема Испании не в том, что бум солнечной энергетики произошел слишком быстро, а в том, что правительство действовало слишком медленно.

Госсекретарь Гройсар возражает. Отклоненный законопроект о борьбе с отключениями электроэнергии был призван решить проблему доступа к сети путем отдачи приоритета реальным проектам, и заменившая его инициатива в сфере регулирования пытается сделать то же самое. Он утверждает, что генерирующие мощности необходимо было построить до того, как появится спрос. По его мнению, переизбыток солнечной энергии и нулевые цены — это не провал, а "переходные" явления, которые теперь привлекают промышленность, как и было задумано.

"Всего через несколько лет между спросом и предложением будет достигнут баланс по конкурентоспособным ценам", — говорит Гройсар.

