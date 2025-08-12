Занадто багато панелей приносять збитки: в Іспанії почалася криза через сонячну енергію

Іспанія зробила ставку на сонячні панелі, ставши другою в Європі за кількістю сонячних електростанцій після Німеччини. Але прибуток від виробітку згодом змінився на збитки і відключення світла.

Фотоелектричні елементи стали основою буму сонячної енергетики, спровокованого прем'єр-міністром Педро Санчесом, чия підтримка відновлюваних джерел енергії в поєднанні з великою кількістю сонячного світла в Іспанії спровокувала хвилю будівництва. З моменту його приходу до влади 2018 року енергетичні компанії побудували сонячні парки, довели, що виробництво електроенергії може приносити привабливий прибуток, і залучили капітал інвесторів, спраглих високої прибутковості.

Фокус переклав статтю "Історія кризи сонячної енергетики в Іспанії", яку Барні Джопсон і Нассос Стіліану написали для газети Finantial Times. У ній йдеться про те, з якими проблемами країна зіткнулася через занадто швидке встановлення сонячних електростанцій.

Бум сонячної енергетики в Іспанії

Сонячні електростанції виробили 21% усієї енергії в Іспанії

У 2023 і 2024 роках Іспанія ввела в експлуатацію більше сонячних електростанцій, ніж будь-яка інша європейська країна, за винятком Німеччини, економіка якої більш ніж удвічі сильніша. Агресивна конкуренція на ринку, злиття і поглинання компаній призвели до подальшого зростання цін на наявні проєкти.

У деякі весняні місяці до 60% електроенергії в Іспанії виробляється сонцем, що дало змогу країні скоротити використання газових і вугільних електростанцій. Споживачі пожинають плоди, адже дешева електроенергія позбавляє країну проблем із рахунками за комунальні послуги, як в інших країнах Європи.

Санчес називає свою країну "світовим еталоном" у переході до більш екологічної, безвуглецевої енергетики, оскільки Європа, континент із найшвидшим потеплінням у світі, несе на собі основний тягар наслідків зміни клімату. Однак залиті сонцем височини, де видобувається енергія, почали перегріватися.

Іспанія побудувала так багато сонячних електростанцій, що в певний час доби виробляє набагато більше електроенергії, ніж їй необхідно. У результаті ціни різко впали, тягнучи за собою прибуток власників. Згідно з даними мережевого оператора Red Eléctrica, за останній рік оптові ціни на електроенергію "на добу наперед" були нульовими або навіть від'ємними в 10% випадків. У травні вони були на нульовому рівні або нижче протягом третини всього місяця.

Сонячна енергетика відчуває кризу в Іспанії Фото: Скриншот

Дорога безкоштовна енергія

Безкоштовна електроенергія радує споживачів, але шкодить виробникам. Компанія Red Eléctrica вимагає від деяких операторів сонячних електростанцій припинити роботу, щоб стримати перевиробництво, видаючи розпорядження про "скорочене" виробництво, за які їм не завжди виплачують компенсацію.

Удар по прибутках посилився ще однією подією: відключенням електроенергії на Піренейському півострові в Іспанії наприкінці квітня, що залишило 58 млн осіб без електрики щонайменше на п'ять годин, а в багатьох місцях — на значно триваліший термін.

Уряд дійшов висновку, що причиною збою була не сонячна енергія, однак її частка в енергетичному балансі має важливе значення для розуміння того, що пішло не так. Інвестори та енергетичні компанії заявили, що відключення електроенергії підтвердило їхні сумніви щодо адекватності іспанської енергосистеми.

Вони не ставлять під сумнів найважливішу роль сонячної енергетики в переході до чистої енергетики. Але, за їхніми словами, через недогляд або зайву самовпевненість Іспанія не адаптувалася до своєї залежності від сонячної енергії. Ціни та попит занадто низькі. Її електромережі та використання акумуляторних батарей відстають від часу. У країні, яка є випробувальним полігоном для поновлюваних джерел енергії, сонячний бум, схоже, зайшов надто далеко і надто швидко.

Старі проєкти, як-от Zelestra, доробляються, але на 2026 рік прогнозується різке уповільнення нових. Активність злиттів і поглинань перенеслася на продажі об'єктів. За даними платформи для угод Teaser, сонячні електростанції, які два роки тому продавалися по 200 000 євро за мегават, зараз продаються за ціною від 28 000 до 89 000 євро.

"Сектор страждає від наслідків надлишку пропозицій, що вкрай негативно позначається на прибутковості проєктів у галузі сонячної енергетики", — каже Маріо Руїс-Тагле, голова іспанського підрозділу Iberdrola, найбільшої енергетичної компанії Європи.

Zelestra будує велику сонячну електростанцію в Белінчоне, за 50 км від Мадрида

Сонячна політика

Проте будівництво має тривати швидкими темпами. Сьогодні загальна потужність сонячних електростанцій в Іспанії становить 36 ГВт, а мета уряду — досягти 76 ГВт до 2030 року.

"Те, що уряд заявляє у своїй дорожній карті, — це одне, — каже Пабло Мартінес, керівник відділу Iberia компанії-постачальника даних Modo Energy. — Але ситуація в галузі та цінові сигнали на ринку говорять про інше".

Ставши прем'єр-міністром Іспанії від Соціалістичної партії, Санчес поклав край низці невдалих років у розвитку відновлюваної енергетики. Попередній лівий уряд використовував субсидії для стимулювання сектору сонячної енергетики, який тільки зароджувався, але в міру поглиблення кризи єврозони подальша консервативна адміністрація у 2012-2013 роках згорнула цю підтримку в рамках заходів зі скорочення державного боргу.

Санчес сприяв відновленню сонячного буму, взявши на себе зобов'язання щодо декарбонізації та пом'якшення деяких вимог до видачі дозволів. Він не пропонував субсидій — ні податкових пільг на чисту енергію, подібних до нині напівоскасованого Закону Джо Байдена про зниження інфляції в США, ні гарантій фіксованої ціни, які Велика Британія пропонує виробникам відновлюваної енергії.

Для інвесторів було важливим запевнення Санчеса в тому, що більше ніяких розворотів не буде. Але відключення електроенергії, що сталося о 12:33 28 квітня, виявило недоліки життєво важливої частини системи: електромережі.

Нестабільний елемент енергосистеми

Уряд пояснив вимкнення помилками як компанії Red Eléctrica, так і компаній, що експлуатують газові та атомні електростанції, заявивши, що вони не змогли пом'якшити стрибок напруги в мережі. Однак в офіційному звіті зазначалося інше: стрибок був пов'язаний із нестабільністю сонячної електростанції. О 12:03 неназваний об'єкт у Бадахосі на заході Іспанії стався "аномальний" стрибок частоти мережі — частоти, з якою змінюється електричний струм. Він був настільки сильним, що був зареєстрований у Франції та Німеччині.

Присутність сонячної електростанції в причинно-наслідковому ланцюжку була показовою. Іспанська система більше не зосереджена на кількох десятках електростанцій, що працюють на викопному паливі, і атомних електростанціях, чиї величезні турбіни розташовані поблизу міських центрів споживання. Замість цього вона спирається на мережу невеликих поновлюваних електростанцій, розкиданих сільською місцевістю, включно з 54 000 сонячних установок. Вони генерують електроенергію з перервами, залежно від хмарності та обертання Землі, і не сприяють стабілізації частоти та напруги в мережі так, як гігантські газові та атомні турбіни.

"Ця трансформація довела мережу до межі можливостей генерації", — заявив у травні Хосе Богас, генеральний директор Endesa, великої іспанської енергетичної компанії. Однак, додав він, "ми продовжуємо експлуатувати систему так само, як і раніше".

У той час як Іспанія активно інвестувала в сонячні електростанції, електромережі залишалися поза увагою. За даними BloombergNEF, з 2020 року країна стала найскупішим інвестором в електромережі в Європі, вкладаючи в них лише 0,30 долара на кожен долар, вкладений у поновлювані джерела енергії, порівняно із середнім загальноєвропейським показником у 0,70 долара.

"Іспанія дуже рано і швидко розпочала розгортання поновлюваних джерел енергії, але з плануванням вона впоралася не так швидко, як деякі інші", — каже Аксель Тіманн, генеральний директор Sonnedix, міжнародного виробника електроенергії, що виробляє поновлювану енергію на Піренейському півострові.

Влада була рада зростанню виробництва відновлюваної енергії, тоді як мережеві витрати, які зазвичай перекладаються на плечі споживачів, залишалися доступними, каже один із керівників великого виробника енергії, який побажав залишитися анонімним.

"Вони вичерпали економічну модель до максимально економічно ефективного рівня", — додає він. Але відключення електроенергії показало, що "безкоштовних обідів не буває".

Ще 2017 року група європейських мережевих операторів Entso-e попереджала, що зростання поновлюваних джерел енергії може призвести до нестабільності в мережі, і закликала до впровадження пристроїв, що імітують стабілізуючу функцію турбін, відомих як інвертори, що формують мережу. Португальський мережевий оператор Ren, чия система постраждала від вимкнення електроенергії в Іспанії, представив конкретні пропозиції щодо інвестицій в амортизуюче обладнання в плані, розрахованому на грудень 2024 року.

Однак уряд меншості в Іспанії відреагував тільки після краху мережі, оприлюднивши в червні новий закон про боротьбу з відключеннями електроенергії. "За останні кілька тижнів було введено більше нормативних актів, ніж за останні п'ять років", — каже Руїс-Тагле з Iberdrola.

Жоан Гройсар, державний секретар Іспанії з енергетики, заявив Financial Times, що "ми міркували не тільки про те, як ми зараз зміцнимо систему електропостачання, а й про те, як ми підготуємо систему, яка продовжуватиме розвиватися" до 2030 року.

В Іспанії занадто багато сонячних електростанцій Фото: Pexels

Законопроєкт надав Red Eléctrica довгий список нових розпоряджень, що вимагають від неї більше зусиль з контролю напруги, впровадження нових технологій і використання додаткової свободи дій для адаптації своїх планів до мінливих обставин.

Але Гройсар робить застереження: "Давайте пам'ятати, що ключова можливість тут — цінова конкурентоспроможність. Якщо я значно збільшу інвестиції в електромережі без чітких критеріїв і в результаті підвищу витрати на електроенергію, я перестану бути конкурентоспроможним".

22 липня це питання викликало багато суперечок. Законопроєкт був відхилений Конгресом Іспанії внаслідок протесту, очолюваного як консерваторами, так і вкрай лівими, які скаржилися на те, що уряд не притягує нікого до відповідальності за відключення електроенергії. Тепер уряд намагається досягти деяких із тих самих цілей за допомогою реформ регулювання, які не потребують схвалення парламенту.

"Те, що сталося, було серйозним актом безвідповідальності з боку груп, які проголосували проти законопроєкту", — каже Сара Аагесен, заступниця прем'єр-міністра і міністр енергетики Іспанії.

Стрибки цін на електроенергію

У певному сенсі бум сонячної енергетики в Іспанії став жертвою її власного успіху. Навесні та восени сонце ще досить сильне, щоб максимізувати вироблення сонячної енергії, але помірні температури означають, що споживачам не потрібні такі речі, як кондиціювання повітря або опалення.

У результаті ціна на електроенергію на добу наперед, встановлена оператором іберійського ринку OMIE, падає до нуля або нижче. 11 травня спотова ціна досягла рекордно низького рівня в мінус 15 євро за мегават-годину.

Але це не означає, що кожен виробник роздає електроенергію безкоштовно. Виробники електроенергії стали піонерами у використанні довгострокових контрактів на постачання, відомих як договори купівлі-продажу електроенергії (PPA), які вони підписують з корпоративними клієнтами на 10-20 років для забезпечення стабільності цін.

Проєкт компанії Zelestra в Белінчоні потужністю 150 МВт, запланований торік, коли ринок був менш напруженим, пов'язаний з угодою з групою фармацевтичних компаній, включно з Takeda і Teva. На момент підписання угоди середня ціна PPA в Іспанії становила 39 євро за мегават-годину, за даними сервісної групи Our New Energy.

Однак, за словами Морено з компанії Zelestra, нульові ціни на спотовому ринку залишаються проблемою, оскільки вони знижують вірогідність укладення клієнтами угод про закупівлі електроенергії тільки на сонячну енергію.

Сонячні батареї на допомогу

Іспанія має обмежені можливості використання надлишків енергії. Експорт великих обсягів у решту Європи неможливий через обмежені можливості її мережевих з'єднань із Францією. Тому вирішенням проблеми надлишку енергії є зберігання.

Кілька виробників електроенергії, зокрема Rolwind, Grenergy, Sonnedix і Zelestra, тепер перемикають увагу на акумулятори. Вони роблять ставку на те, що їхнє заряджання в сонячні години і розряджання ввечері дадуть два результати: піднімуть ціни в денний час і дадуть змогу їм вигідно продавати більше електроенергії в години пік.

"Оператори наявних заводів знають, що для захисту від цінової кривої їм необхідно встановлювати акумуляторні батареї", — каже Луїс Маркіна, голова Aepibal, групи з торгівлі акумуляторними батареями.

Інші стверджують, що акумулятори не є панацеєю, почасти тому, що вони не можуть зрівнятися з величезною потужністю гідроелектростанцій, які накопичують енергію, використовуючи її для перекачування води вгору. Але останніми роками Каліфорнія та Австралія, великі виробники сонячної енергії, успішно використовували акумулятори для стабілізації цін.

За даними Rabobank, у Європі Велика Британія встановила 5 ГВт акумуляторних батарей, а Італія — 1 ГВт. Керівники енергетичних компаній зазначають, що Іспанія, яка має лише 60 МВт акумуляторних батарей, знову відстає. За словами Морено, однією з перешкод є повільний процес отримання дозволів, навіть коли акумуляторні батареї тільки додають на вже наявну сонячну електростанцію.

Ще одна претензія полягає в тому, що, хоча батареї можуть допомогти запобігти відключенню електроенергії, забезпечуючи резервне виробництво або контроль напруги, в Іспанії, на відміну від Великої Британії, не створено регульованого ринку, на якому власники могли б отримувати оплату за надання цих послуг.

Заходи щодо усунення цих бар'єрів були одним зі стовпів законодавства, що забороняє відключення електроенергії. Але поки воно залишається заблокованим, а альтернативні реформи регулювання ще не ухвалено, деякі інвестори вважають, що акумуляторні батареї пов'язані із занадто високим фінансовим ризиком.

Батареї потрібні для накопичення сонячної енергії, що виробляється панелями Фото: Invinity

Низькі ціни не допомогли

Перестановка попиту і пропозиції протягом дня приховує серйознішу проблему: загальне споживання електроенергії в Іспанії залишається на колишньому рівні — торік воно не перевищило показник 2004 року.

Надії покладалися на промисловість, яка відмовилася від природного газу і перейшла на "зелену" електроенергію для виробництва тепла для кераміки, скла та харчової промисловості. Це накладається на сміливі прогнози щодо заміни газових котлів електромобілями і тепловими насосами.

"Електрифікація в Європі загалом, і в Іспанії зокрема, йшла не так швидко, як ми сподівалися. У раціональному світі можна було б сказати, що низькі ціни стимулюють споживання, але цього не сталося", — каже Тіманн із Sonnedix.

Енергетичні компанії заперечують, що попит на дешеву електроенергію в промисловості зростає, але не може бути задоволений через недостатню потужність мереж.

Вузьке місце полягає в отриманні точки доступу від Red Eléctrica, оскільки процес подання петицій ускладнений. За даними Aelec, торгової групи, що представляє інтереси Iberdrola, Endesa і EDP, торік комунальним компаніям довелося відхилити 34 з 67 ГВт заявок.

Третина припадає на центри обробки даних, і американські технологічні гіганти, як-от Amazon, Meta і Microsoft, анонсували великі іспанські проєкти, що потребують величезних потужностей. "ЦОДи мають величезний попит", — каже Морено. "Вони вважають Іспанію головним напрямком у Європі".

Але компанії зіткнуться зі звичними перешкодами. "Підключення до мережі? Оцінка займе багато часу. Видача дозволів? Це складно", — додає він. "Інтерес реальний. Швидкість, з якою вони зможуть реально будувати, невідома".

Інший керівник енергетичної компанії каже: проблема Іспанії не в тому, що бум сонячної енергетики стався занадто швидко, а в тому, що уряд діяв занадто повільно.

Держсекретар Гройсар заперечує. Відхилений законопроєкт про боротьбу з відключеннями електроенергії був покликаний розв'язати проблему доступу до мережі шляхом віддачі пріоритету реальним проєктам, і ініціатива, яка його замінила, у сфері регулювання намагається зробити те саме. Він стверджує, що генерувальні потужності необхідно було побудувати до того, як з'явиться попит. На його думку, надлишок сонячної енергії та нульові ціни — це не провал, а "перехідні" явища, які тепер приваблюють промисловість, як і було задумано.

"Лише за кілька років між попитом і пропозицією буде досягнуто балансу за конкурентоспроможними цінами", — каже Гройсар.

