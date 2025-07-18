У Європі вирішили змінити сонячну енергетику назавжди, впровадивши нове джерело

Вчені з Інституту AMOLF у Нідерландах створили першу у світі еко-сонячну батарею. Вони використовували нанотехнології для управління кольором сонячних панелей, не впливаючи істотно на їхню продуктивність.

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Зовнішній вигляд сонячних панелей рідко стає предметом обговорення у сфері технологічних інновацій. Однак багато людей відмовляються від встановлення панелей на дахах, тому що вважають їх "некрасивими", темними або візуально несумісними з дизайном будинку, пише ecoticias.com.

Дослідники AMOLF знайшли рішення: вони використовували нанотехнології для управління кольором сонячних панелей, не впливаючи істотно на їхню продуктивність. Використовуючи процес, званий м'якою літографією, вони нанесли на сонячні елементи мережу кремнієвих нанотрубок. Кожна нанотрубка має форму, що дає змогу випромінювати світло певного кольору — в даному випадку, зеленого.

Еко-сонячні панелі різних кольорів

Виникає питання: чи не вплине нанесення кремнієвих нанотрубок на ефективність сонячного елемента? Нова технологія знижує ефективність приблизно на 10%. Однак ця втрата цілком прийнятна, якщо врахувати потенціал популяризації сонячної енергії в місцях, де естетика відіграє вирішальну роль.

Вчені вже працюють над створенням друку для отримання синього і червоного кольорів. Мета, по суті, полягає в тому, щоб досягти повного спектра, включно з білим (що набагато складніше з фізичної точки зору, але не неможливо). До речі, для отримання білого кольору знадобиться високотехнологічна технологія наночастинок, за якої різні частинки мають розташовуватися дуже близько одна до одної, не створюючи негативного впливу одна на одну.

І, що найголовніше, цю технологію можна використовувати в багатошарових сонячних панелях, де різні шари поглинають світло з різною довжиною хвилі. Цей прорив може підвищити загальну ефективність до 30%, що є воістину вражаючим стрибком порівняно з 20% найбільш популярних сучасних осередків.

Інновація від AMOLF показує, що дизайн — це також рушійна сила перетворень. Роблячи сонячні панелі красивішими, вони також стають більш помітними і бажаними.

Раніше ми писали, що новий рекорд продуктивності сонячних панелей викликав дивний ефект. Сектор сонячної енергетики щойно зробив сміливий крок: JinkoSolar, гігант у галузі фотоелектричних технологій, побив новий світовий рекорд. Ефективність його сонячного елемента TOPCon n-типу досягла 27,02%.