Новий рекорд продуктивності сонячних панелей Японії викликав дивний ефект: що сталося

Сектор сонячної енергетики щойно зробив сміливий крок: JinkoSolar, гігант у галузі фотоелектричних технологій, побив новий світовий рекорд. Ефективність його сонячного елемента TOPCon n-типу досягла 27,02%.

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Революція почалася з досліджень і розробок дочірньої компанії Zhejiang JinkoSolar Co. Ltd. Мета — перевершити попередню межу ефективності сонячних елементів TOPCon n-типу в 26,1%, пише ecoticias.com.

На практиці це означає, що елемент діаметром 182 мм не тільки б'є рекорди, а й переосмислює наше розуміння "технологічних меж".

JinkoSolar переживає період масштабного промислового розширення. Лише до 2025 року понад 40% виробничих потужностей буде модернізовано і досягнуто потужності TOPCon у 50 гігават. На практиці це означає, що на ринку з'явиться більше панелей з цією технологією, причому за все більш доступними цінами, пише ЗМІ.

До речі, варто зазначити: йдеться не про звичайні панелі. Нові моделі бренду здатні видавати до 670 Вт потужності, ККД 24,8% за масового виробництва і двосторонню світлопроникність до 85%. Це означає, що вони вловлюють світло з обох боків, забезпечуючи максимальну віддачу навіть за умов відбивного ґрунту, білих дахів або промислових покриттів. Такий рівень продуктивності змінює все: невеликі проєкти генерують більше енергії, сонячні електростанції займають менше місця, а загальна вартість за кіловат знижується.

Технологічний прорив приніс не тільки поліпшення, — він також мав несподіваний вплив на ринок. Досягнувши такої високої ефективності за такий короткий термін, аналітики та інвестори почали переглядати всі попередні прогнози щодо сонячних технологій, наче межі можливого розширилися відразу. Те, що вважалося "топовим", практично миттєво стало "середнім".

Це явище викликало ажіотаж серед виробників, стартапів і навіть урядів, які бажають дізнатися більше про нову технологію. Раптово "стійкості" стало недостатньо; необхідно бути ефективним у масштабі та швидко. Фактично, деякі компанії переглядають всю свою продуктову стратегію. Прикладом цього є перша суперсонячна панель, представлена японською компанією.

Раніше ми писали, що в одній європейській країні викидають сонячні панелі тисячами. Суд зобов'язав велику сонячну електростанцію в околицях головного аеропорту Нідерландів Схіпхол зняти десятки тисяч панелей. Виявилося, що вони шкодять безпеці польотів.