У Нідерландах викидають сонячні панелі тисячами: що сталося

Суд зобов'язав велику сонячну електростанцію в околицях головного аеропорту Нідерландів Схіпхол зняти десятки тисяч панелей. Виявилося, що вони шкодять безпеці польотів.

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Компанія De Groene Energie Corridor (DGEC), якій належить сонячна станція, повинна найближчими місяцями демонтувати понад 78 тисяч панелей (це приблизно третина загальної площі), пише nhnieuws.nl. Суд ухвалив таке рішення з огляду на те, що за певних умов сонячні панелі можуть сліпити очі пілотам під час посадки.

Якщо компанія не виконає рішення суду, на неї чекає штраф на мільйон євро (а якщо ситуація й надалі не покращиться, розмір штрафу може зрости до 25 мільйонів євро).

Поки що сторони сперечаються про те, хто має оплатити такий масштабний демонтаж, адже вартість робіт теж оцінюють у понад десять мільйонів євро.

Представники аеропорту Схіпхол заявляють, що сонячні панелі створюють настільки яскраве світло, що це засліплює пілотів. Нещодавно один із пілотів якраз розповідав у суді, що йому доводилося керувати літаком однією рукою, а іншою — прикривати очі.

Нинішнім рішенням суду аеропорт незадоволений, адже демонтувати мають лише частину панелей. Представники Схіпгола стверджують, що ті панелі, які залишаться на місці (а це основний масив) все одно створюватимуть небезпечні відблиски, тож треба демонтувати їх повністю.

Компанія DGEC, у свою чергу, вважає, що витрати на демонтаж її розорять.

При цьому у сторін ще є можливість оскаржити рішення суду, але поки що жодна з них таке оскарження не підтверджувала.

Раніше Фокус повідомляв, що була представлена перша в історії алмазна сонячна панель. Перші випробування вже показали хороші результати — її фотоелемент продемонстрував неймовірну яскравість і потужність.

Також стало відомо, що Південна Корея представила першу у світі невидиму сонячну панель. Один такий модуль може заряджати смартфон, використовуючи тільки сонячне світло.

Ще стало відомо, що за допомогою методу багаторазового перероблення всіх частин сонячної панелі без використання екологічно небезпечних розчинників можна повністю відновити вихідну потужність такої панелі.