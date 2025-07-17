В Нидерландах выбрасывают солнечные панели тысячами: что случилось

Суд обязал крупную солнечную электростанцию в окрестностях главного аэропорта Нидерландов Схипхол снять десятки тысяч панелей. Оказалось, что они вредят безопасности полетов.

Related video

Компания De Groene Energie Corridor (DGEC), которой принадлежит солнечная станция, должна в ближайшие месяцы демонтировать более 78 тысяч панелей (это примерно треть общей площади), пишет nhnieuws.nl. Суд принял такое решение с учетом того, что при определенных условиях солнечные панели могут слепить глаза пилотам при посадке.

Если компания не выполнит решения суда, ее ждет штраф на миллион евро (а если ситуация и дальше не улучшится, размер штрафа может вырасти до 25 миллионов евро).

Пока что стороны спорят о том, кто должен оплатить такой масштабный демонтаж, ведь стоимость работ тоже оценивается более чем в десять миллионов евро.

Представители аэропорта Схипхол заявляют, что солнечные панели создают настолько яркий свет, что это ослепляет пилотов. Недавно один из пилотов как раз рассказывал в суде, что ему приходилось управлять самолетом одной рукой, а другой – прикрывать глаза.

Нынешним решением суда аэропорт недоволен, ведь демонтировать должны лишь часть панелей. Представители Схипхол утверждают, что те панели, которые останутся на месте (а это основной массив) все равно будут создавать опасные блики, так что надо демонтировать их полностью.

Компания DGEC, в свою очередь, считает, что расходы на демонтаж ее разорят.

При этом у сторон еще есть возможность обжаловать решение суда, но пока что ни одна из них такое обжалование не подтверждала.

Ранее Фокус сообщал, что была представлена первая в истории алмазная солнечная панель. Первые испытания уже показали хорошие результаты – ее фотоэлемент продемонстрировал невероятную яркость и мощность.

Также стало известно, что Южная Корея представила первую в мире невидимую солнечную панель. Один такой модуль может заряжать смартфон, используя только солнечный свет.

Еще стало известно, что с помощью метода многократной переработки всех частей солнечной панели без использования экологически опасных растворителей можно полностью восстановить исходную мощность такой панели.