Корея представила первую в истории невидимую солнечную панель: как она работает

Прозрачная солнечная батарея площадью 16 кв. см способна преобразовывать энергию на 14,7%. Один такой модуль может заряжать смартфон, используя только солнечный свет, что является достижением.

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Исследовательская группа из Ульсанского национального института науки и технологий (UNIST, Южная Корея) разработала прозрачные кристаллические кремниевые (c-Si) солнечные элементы с электрическими контактами, расположенными на задней стороне элементов. Благодаря отсутствию металлических проводов образуется более гладкая поверхность, позволяющая пропускать свет и улавливать ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, пишет ecoticias.com.

Многие "невидимые" солнечные панели, подобные этим, изготовлены из диоксида титана (TiO₂) и оксида никеля (NiO) — экологически чистых полупроводников. Диоксид титана предназначен для поглощения ультрафиолетового излучения, а оксид никеля обеспечивает высокую прозрачность.

Испытания показали, что прозрачная солнечная батарея площадью 16 кв. см способна преобразовывать энергию на 14,7%, что делает ее одним из самых мощных прозрачных солнечных модулей. Один такой модуль может заряжать смартфон, используя только солнечный свет, что является достижением.

Почему был сделан переход на прозрачные панели

Большинство проблем с внедрением солнечных панелей связано с тем, что они занимают много места или требуют какой-либо адаптации, превращая окна в цветные генераторы энергии.

Используя более ранние разработки, впервые затронувшие концепцию полностью прозрачных солнечных генераторов с КПД 1%, корейские исследователи создали панель, обеспечивающую визуальную четкость и эффективность. Следующим шагом станет коммерциализация этих устройств.

Инновация открывает возможность использования телефонов, автомобилей и офисных окон в качестве генераторов электроэнергии.

Исследователи UNIST продолжили изучение идеи бесшовной модульности, при которой полностью прозрачные фотоэлементы будут соединяться без металлических зазоров, что не только улучшит эстетическую привлекательность, но и масштабируемость.

Перспективы развития прозрачных солнечных панелей

Стремление к устойчивому развитию не обязательно подразумевает полную перестройку дизайна. Наконец, люди смогут использовать солнечные панели, которые не нарушают эстетику помещений и экстерьеров. Фотоэлементы больше не будут размещаться на крышах зданий, а будут встраиваться в их конструкцию.

Профессор UNIST Кванен Со отметил, что эти прозрачные панели призваны решить эстетическую проблему и предлагают решение, позволяющее эффективно использовать в домах и на устройствах. Учитывая, что прозрачное стекло способно генерировать в 1000 раз больше энергии.

Тем не менее, разработка таких батарей продолжается и становится все более распространенным решением, позволяющим получать чистую энергию в эстетически привлекательном виде. Будущее устойчивого развития, возможно, связано с данными устройствами, заключают авторы.

Ранее мы писали о гигантской солнечной станции на 10 млн панелей. Солнечная электростанция Бхадла в пустыне Раджастан в Индии включает 10 000 000 солнечных панелей, которые генерируют более 2000 МВт электроэнергии.