Корея представила першу в історії невидиму сонячну панель: як вона працює

Прозора сонячна батарея площею 16 кв. см здатна перетворювати енергію на 14,7%. Один такий модуль може заряджати смартфон, використовуючи тільки сонячне світло, що є досягненням.

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Дослідницька група з Ульсанського національного інституту науки і технологій (UNIST, Південна Корея) розробила прозорі кристалічні кремнієві (c-Si) сонячні елементи з електричними контактами, розташованими на задньому боці елементів. Завдяки відсутності металевих дротів утворюється більш гладка поверхня, що дає змогу пропускати світло і вловлювати ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання, пише ecoticias.com.

Багато "невидимих" сонячних панелей, подібних до цих, виготовлені з діоксиду титану (TiO₂) і оксиду нікелю (NiO) — екологічно чистих напівпровідників. Діоксид титану призначений для поглинання ультрафіолетового випромінювання, а оксид нікелю забезпечує високу прозорість.

Випробування показали, що прозора сонячна батарея площею 16 кв. см здатна перетворювати енергію на 14,7%, що робить її одним із найпотужніших прозорих сонячних модулів. Один такий модуль може заряджати смартфон, використовуючи тільки сонячне світло, що є досягненням.

Чому було зроблено перехід на прозорі панелі

Більшість проблем із впровадженням сонячних панелей пов'язана з тим, що вони займають багато місця або вимагають будь-якої адаптації, перетворюючи вікна на кольорові генератори енергії.

Використовуючи більш ранні розробки, які вперше торкнулися концепції повністю прозорих сонячних генераторів з ККД 1%, корейські дослідники створили панель, що забезпечує візуальну чіткість і ефективність. Наступним кроком стане комерціалізація цих пристроїв.

Інновація відкриває можливість використання телефонів, автомобілів і офісних вікон як генераторів електроенергії.

Дослідники UNIST продовжили вивчення ідеї безшовної модульності, за якої повністю прозорі фотоелементи з'єднуватимуться без металевих зазорів, що не тільки поліпшить естетичну привабливість, а й масштабованість.

Перспективи розвитку прозорих сонячних панелей

Прагнення до сталого розвитку не обов'язково передбачає повну перебудову дизайну. Нарешті, люди зможуть використовувати сонячні панелі, які не порушують естетику приміщень та екстер'єрів. Фотоелементи більше не будуть розміщуватися на дахах будівель, а будуть вбудовуватися в їхню конструкцію.

Професор UNIST Кванен Со зазначив, що ці прозорі панелі покликані розв'язати естетичну проблему і пропонують рішення, яке дає змогу ефективно використовувати в будинках і на пристроях. Враховуючи, що прозоре скло здатне генерувати в 1000 разів більше енергії.

Проте розробка таких батарей триває і стає дедалі поширенішим рішенням, що дає змогу отримувати чисту енергію в естетично привабливому вигляді. Майбутнє сталого розвитку, можливо, пов'язане з цими пристроями, підсумовують автори.

Раніше ми писали про гігантську сонячну станцію на 10 млн панелей. Сонячна електростанція Бхадла в пустелі Раджастан в Індії включає 10 000 000 сонячних панелей, які генерують понад 2000 МВт електроенергії.