Обійшла США та Китай: чим особлива гігантська сонячна станція на 10 млн панелей

Сонячна електростанція Бхадла в пустелі Раджастан в Індії включає 10 000 000 сонячних панелей, які генерують понад 2000 МВт електроенергії.

Related video

Сонячний парк Бхадла був створений відповідно до ініціативи Міністерства нової та відновлюваної енергетики Індії (MNRE), яка має на меті сприяти масштабним проєктам відновлюваної енергетики, зазначає ECOticias.

Будівництво сонячної електростанції стартувало в липні 2015 року і на початковому вона генерувала всього 75 МВт. Сьогодні ж Бхадла може вважатися одною з найбільших станцій у світі та щорічно запобігає викиду в атмосферу близько 5,6 мільйона тон CO₂.

Сонячний парк Бхадла зміг майже без особливих зусиль масштабуватися від концепції до завершення. Сьогодні у парку встановлено понад 10 мільйонів сонячних панелей, а такі компанії, як Ecoppia, пропонують роботизовані очищувачі, щоб запобігти зниженню продуктивності від пилу.

У районі, де було встановлено сонячний парк, сонячне випромінювання в середньому становить 5,72 кВт⋅год/м² на день. Систематичні зусилля та загальні інвестиції дозволили використати цей потенціал по максимум.

Важливо

Прощавай, сонячна енергетика: Індія тестує абсолютно нове джерело енергії

"Коли вперше було підключено 5 мільйонів сонячних панелей, ніхто не очікував таких результатів, тому, коли Бхадла змістив фокус з чогось більшого, ніж просто електростанція, результати були значними. Індія показала світові, включаючи Китай та США, що наявність належної інфраструктури та стимулів може прокласти шлях до чистішої енергії", — наголосили у видані.

Нагадаємо, дослідники в Австралії працюють над способом зниження вартості виробництва сонячної теплової енергії на цілих 40% за допомогою дзеркал заднього виду, які не б'ються, спочатку розроблених для автомобілів.

Фокус також писав про те, що новий матеріал, розроблений вченими зі США, кидає виклик фундаментальному закону фізики та допоможе створити більш ефективні сонячні панелі.