Обошла США и Китай: чем особенна гигантская солнечная станция на 10 млн панелей

Солнечная электростанция Бхадла в пустыне Раджастан в Индии включает 10 000 000 солнечных панелей, которые генерируют более 2000 МВт электроэнергии.

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Солнечный парк Бхадла был создан в соответствии с инициативой Министерства новой и возобновляемой энергетики Индии (MNRE), которая имеет целью способствовать масштабным проектам возобновляемой энергетики, отмечает ECOticias.

Строительство солнечной электростанции стартовало в июле 2015 года и на начальном она генерировала всего 75 МВт. Сегодня же Бхадла может считаться одной из крупнейших станций в мире и ежегодно предотвращает выброс в атмосферу около 5,6 миллиона тонн CO₂.

Солнечный парк Бхадла смог почти без особых усилий масштабироваться от концепции до завершения. Сегодня в парке установлено более 10 миллионов солнечных панелей, а такие компании, как Ecoppia, предлагают роботизированные очистители, чтобы предотвратить снижение производительности от пыли.

В районе, где был установлен солнечный парк, солнечное излучение в среднем составляет 5,72 кВт⋅ч/м² в день. Систематические усилия и общие инвестиции позволили использовать этот потенциал по максимум.

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"Когда впервые было подключено 5 миллионов солнечных панелей, никто не ожидал таких результатов, поэтому, когда Бхадла сместил фокус с чего-то большего, чем просто электростанция, результаты были значительными. Индия показала миру, включая Китай и США, что наличие надлежащей инфраструктуры и стимулов может проложить путь к более чистой энергии", — отметили в издании.

Напомним, исследователи в Австралии работают над способом снижения стоимости производства солнечной тепловой энергии на целых 40% с помощью небьющихся зеркал заднего вида, изначально разработанных для автомобилей.

Фокус также писал о том, что новый материал, разработанный учеными из США, бросает вызов фундаментальному закону физики и поможет создать более эффективные солнечные панели.