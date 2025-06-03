Электричество задаром: ученым удалось снизить стоимость солнечной энергии на 40%

Исследователи в Австралии работают над способом снижения стоимости производства солнечной тепловой энергии на целых 40% с помощью небьющихся зеркал заднего вида, изначально разработанных для автомобилей.

Related video

Об этом пишет издание newatlas.com.

Солнечные тепловые системы улавливают тепло Солнца, а не его свет, используют отражатели для концентрации солнечного света на приемнике и преобразуют солнечное излучение непосредственно в тепловую энергию. Это тепло можно использовать напрямую для отопления зданий, воды или вышеупомянутых промышленных процессов.

Команда из Университета Южной Австралии (UniSA) использует пластиковые зеркала для своей новой солнечной тепловой электростанции. Они небьющиеся, на 50% легче стеклянных аналогов и более простые в проектировании и сборке. Их также применяют в качестве зеркал заднего вида в новых автомобилях.

Пилотный проект UniSA по сбору солнечной энергии Фото: UniSA

Пилотный проект UniSA по сбору солнечной энергии будет включать две модели, каждая из которых будет состоять из 16 зеркальных панелей со специальным многослойным алюминиево-кремниевым отражающим покрытием, помогающим генерировать тепловую энергию при таких высоких температурах. Установки будут испытаны на Винограднике Университета Чарльза Стерта.

Легкие пластиковые зеркала UniSA со специальным отражающим покрытием могут снизить стоимость солнечной тепловой энергии почти вдвое, уверяют ученые.

"Промышленное технологическое тепло составляет ошеломляющие 25% мирового потребления энергии и 20% выбросов CO2", — отметила руководитель проекта UniSA Марта Джейн. "Такие инновации могут помочь в добыче зеленой энергии, не нагружая окружающую среду слишком сильно".

Ранее мы писали, что китайская солнечная батарея заработала с эффективностью почти 35%. Двухтерминальный кристаллический кремний-перовскитный тандемный солнечный элемент, разработанный китайской компанией Longi, достиг эффективности преобразования 34,85%. Национальная лаборатория возобновляемой энергии Министерства энергетики США (NREL) подтвердила это.