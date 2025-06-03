Електрика задарма: вченим вдалося знизити вартість сонячної енергії на 40%

Дослідники в Австралії працюють над способом зниження вартості виробництва сонячної теплової енергії на цілих 40% за допомогою дзеркал заднього виду, які не б'ються, спочатку розроблених для автомобілів.

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Про це пише видання newatlas.com.

Сонячні теплові системи вловлюють тепло Сонця, а не його світло, використовують відбивачі для концентрації сонячного світла на приймачі та перетворюють сонячне випромінювання безпосередньо в теплову енергію. Це тепло можна використовувати безпосередньо для опалення будівель, води або вищезазначених промислових процесів.

Команда з Університету Південної Австралії (UniSA) використовує пластикові дзеркала для своєї нової сонячної теплової електростанції. Вони не б'ються, на 50% легші за скляні аналоги і простіші в проєктуванні та складанні. Їх також застосовують як дзеркала заднього виду в нових автомобілях.

Пілотний проєкт UniSA зі збору сонячної енергії Фото: UniSA

Пілотний проєкт UniSA зі збору сонячної енергії включатиме дві моделі, кожна з яких складатиметься з 16 дзеркальних панелей зі спеціальним багатошаровим алюмінієво-кремнієвим відбивним покриттям, що допомагає генерувати теплову енергію за таких високих температур. Установки будуть випробувані на Винограднику Університету Чарльза Стерта.

Легкі пластикові дзеркала UniSA зі спеціальним відбивним покриттям можуть знизити вартість сонячної теплової енергії майже вдвічі, запевняють учені.

"Промислове технологічне тепло становить приголомшливі 25% світового споживання енергії та 20% викидів CO2", — зазначила керівниця проєкту UniSA Марта Джейн. "Такі інновації можуть допомогти у видобутку зеленої енергії, не навантажуючи навколишнє середовище занадто сильно".

Раніше ми писали, що китайська сонячна батарея запрацювала з ефективністю майже 35%. Двотермінальний кристалічний кремній-перовскітний тандемний сонячний елемент, розроблений китайською компанією Longi, досяг ефективності перетворення 34,85%. Національна лабораторія відновлюваної енергії Міністерства енергетики США (NREL) підтвердила це.