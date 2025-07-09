Прощай, солнечная энергетика: Индия тестирует совершенно новый источник энергии

Азиатские страны, такие как Индия, предпочитают внедрять новый вид зеленой энергетики — флоатоэлектроэнергетику, которая приходит на смену традиционной солнечной энергетике.

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В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Sustainability, было отмечено, что если покрыть всего 30% поверхности 114 000 водохранилищ по всему миру плавучими солнечными панелями, можно будет вырабатывать около 9000 тераватт-часов в год. Такая впечатляющая цифра, безусловно, делает плавающую солнечную энергию более привлекательной, пишет ecoticias.com.

Плавучая солнечная энергия хороша тем, что она не только производит чистую энергию, но и экономит воду. Покрывая поверхность водохранилищ, огромные фотоэлементы уменьшают испарение, экономя тем самым примерно 106 кубических километров воды в год. Неудивительно, что азиатские страны, такие как Индия, предпочитают внедрять именно этот вид зеленой энергетики — флоатоэлектроэнергетику, которая приходит на смену традиционной солнечной энергетике.

Поскольку Индия уже лидирует в области солнечной энергетики, становится понятнее, почему страна так одержима испытаниями солнечных панелей, плавающих на поверхности воды. В стране имеется множество каналов и водохранилищ, поэтому гораздо разумнее внедрить плавучие солнечные электростанции на этих водных поверхностях, оставив землю для выращивания сельскохозяйственных культур.

Цель заключается в использовании энергии солнца и сохранении воды, пригодной для питья. Плавающие панели позволят вырабатывать примерно на 15% больше электроэнергии, чем наземные, одновременно снижая такие проблемы, как перегрев.

Плавучие солнечные системы устанавливаются ближе к плотинам гидроэлектростанций или водоочистным сооружениям, которые уже подключены к электросети. Это позволяет избежать затрат, связанных с подключением новых источников энергии к сети. Индия уже входит в пятерку стран с наибольшим потенциалом в области плавучих солнечных панелей. Среди других стран с невероятным потенциалом в области фотоэлектричества — Бразилия, Канада, Китай и США.

Индия, уже инвестировав в 10 000 000 солнечных панелей общей мощностью 2000 МВт, наращивает темпы развития солнечной энергетики.

Однако, несмотря на преимущества флоатоэлектроэнергетики, эта технология должна преодолеть некоторые препятствия. Одной из самых больших проблем являются затраты на установку и обслуживание, которые значительно выше, чем на установку и обслуживание традиционных солнечных электростанций. Нельзя также упускать из виду и вопрос поддержания этих панелей на плаву в водоемах. Однако, в целом, если разумно учитывать фактор стоимости, у флоатоэлектроэнергетики есть будущее.

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