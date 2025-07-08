Ученые создали разноцветные солнечные панели: с какой целью и как они работают (фото)

Компания FuturaSun предлагает солнечные панели Silk Colour и Silk Pro красного, оранжевого, зеленого и серебристого цветов.

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Цветные солнечные панели разработаны на базе монокристаллической технологии ячеек N-типа half-cut. Предлагая мощность максимум 410 Ватт-пик и будучи способными работать даже в тяжелых условиях, эти красочные панели являются достойным соперником для традиционных фотоэлементов, пишет ecoticias.com.

Панель красного цвета имеет мощность 370 Втп, зеленого — 390 Втп, оранжевого – до 400 Втп, панель Green Duetto – 410 Втп, серебристого — 390 Втп.

Для справки: Wp, или Ватт-пик (Watt-peak), в контексте солнечных панелей, означает максимальную мощность, которую устройство может выдавать в стандартных лабораторных условиях. Это своего рода "паспортная" мощность панели, но в реальных условиях она может меняться в зависимости от освещения, температуры и других факторов.

Красочные панели оснащены многошинными полуразрезанными ячейками PERC, которые лучше всего подходят для наклонных крыш или черепичных зданий. Аспект, который делает эти устройства более мощными, — это две независимые электрические секции, предназначенные для улучшения производительности даже при частичном затенении.

Красные солнечные панели FuturaSun Фото: futurasun.com

Солнечные батареи сделали цветными, чтобы они могли максимально соответствовать современной городской обстановке и предлагать солнечное решение для более исторических зданий. В Европе эти панели установлены в исторических городских центрах, где запрещены классические черные модули.

Каждая модель Silk поставляется с 15-летней гарантией на продукт с 25-летней гарантией на производительность. В частности, стеклянные модели Duetto, доступные в зеленом и оранжевом цветах, доказали свою способность противостоять любому типу износа, что увеличивает их срок службы. Еще одной привлекательной особенностью является то, что панели FuturaSun имеют производственную мощность 1 ГВт в год.

Ранее мы писали, что солнечные панели станут эффективнее в тысячу раз. Фотоэлементы нового типа с использованием нанокристаллов работают намного лучше, чем привычные модели на основе кремния.