Учені створили різнокольорові сонячні панелі: з якою метою і як вони працюють (фото)

Компанія FuturaSun пропонує сонячні панелі Silk Colour і Silk Pro червоного, помаранчевого, зеленого і сріблястого кольорів.

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Кольорові сонячні панелі розроблені на базі монокристалічної технології осередків N-типу half-cut. Пропонуючи потужність максимум 410 Ватт-пік і будучи здатними працювати навіть у важких умовах, ці барвисті панелі є гідним суперником для традиційних фотоелементів, пише ecoticias.com.

Панель червоного кольору має потужність 370 Втп, зеленого — 390 Втп, помаранчевого — до 400 Втп, панель Green Duetto — 410 Втп, сріблястого — 390 Втп.

Для довідки: Wp, або Ватт-пік (Watt-peak), в контексті сонячних панелей, означає максимальну потужність, яку пристрій може видавати в стандартних лабораторних умовах. Це свого роду "паспортна" потужність панелі, але в реальних умовах вона може змінюватися залежно від освітлення, температури та інших факторів.

Барвисті панелі оснащені багатошинними напіврозрізаними осередками PERC, які найкраще підходять для похилих дахів або черепичних будівель. Аспект, який робить ці пристрої потужнішими, — це дві незалежні електричні секції, призначені для поліпшення продуктивності навіть за часткового затінення.

Червоні сонячні панелі FuturaSun Фото: futurasun.com

Сонячні батареї зробили кольоровими, щоб вони могли максимально відповідати сучасній міській обстановці і пропонувати сонячне рішення для більш історичних будівель. У Європі ці панелі встановлені в історичних міських центрах, де заборонені класичні чорні модулі.

Кожна модель Silk поставляється з 15-річною гарантією на продукт з 25-річною гарантією на продуктивність. Зокрема, скляні моделі Duetto, доступні в зеленому і помаранчевому кольорах, довели свою здатність протистояти будь-якому типу зносу, що збільшує їхній термін служби. Ще однією привабливою особливістю є те, що панелі FuturaSun мають виробничу потужність 1 ГВт на рік.

Раніше ми писали, що сонячні панелі стануть ефективнішими в тисячу разів. Фотоелементи нового типу з використанням нанокристалів працюють набагато краще, ніж звичні моделі на основі кремнію.